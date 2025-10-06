Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    6 Oct 2025 8:27 AM IST
    Updated On
    6 Oct 2025 8:27 AM IST

    മെ​ട്രോ: ര​ണ്ട് ഡ​ബി​ള്‍ ഡെ​ക്ക​ര്‍ മേ​ൽ​പാ​ല​ങ്ങ​ള്‍കൂടി നി​ർ​മി​ക്കും

    മെ​ട്രോ: ര​ണ്ട് ഡ​ബി​ള്‍ ഡെ​ക്ക​ര്‍ മേ​ൽ​പാ​ല​ങ്ങ​ള്‍കൂടി നി​ർ​മി​ക്കും
    സി​ല്‍ക്ക് ബോ​ര്‍ഡ് ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ ​െഡബിൾ ഡക്കർ പാലം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​ർ.​വി റോ​ഡ് ബൊ​മ്മ​സ​ന്ദ്ര പാ​ത​യി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച ഡ​ബി​ള്‍ ഡെ​ക്ക​ര്‍ മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി ര​ണ്ട് ഡ​ബി​ള്‍ ഡെ​ക്ക​ര്‍ മേ​ൽ​പാ​ല​ങ്ങ​ള്‍കൂ​ടി മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ക്കാ​ന്‍ ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി) തീ​രു​മാ​നം. ജെ.​പി ന​ഗ​ര്‍ - ഹെ​ബ്ബാ​ള്‍ (32.15 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍), ഹൊ​സ​ഹ​ള്ളി - ക​ഡം​ബ​ഗ​ര (12.5 ) പാ​ത​ക​ളി​ലാ​ണ് മേ​ൽ​പാ​ല നി​ര്‍മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    9700 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് പാ​ല​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.ഇ​തി​ല്‍ 50 ശ​ത​മാ​നം സ​ര്‍ക്കാ​റും 10 ശ​ത​മാ​നം ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ഹി​ക്കും. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള 40 ശ​ത​മാ​നം വാ​യ്പ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം. യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ല്‍ സി​ല്‍ക്ക് ബോ​ര്‍ഡ് ജ​ങ്ഷ​നി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ ഡ​ബി​ള്‍ ഡെ​ക്ക​ര്‍ മേ​ൽ​പാ​ലം നി​ര്‍മി​ച്ച​ത്.ഇ​തി​ന്റെ ഒ​രു​ഭാ​ഗം ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ഷം ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്തു. ഡി​സം​ബ​റി​ന​കം പൂ​ര്‍ണ​തോ​തി​ല്‍ തു​റ​ക്കും.

    News Summary - Two more double decker bridges will be built in metro
