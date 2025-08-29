Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 10:44 AM IST

    ഷോ​ക്കേ​റ്റ് ഒരുകു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടു​പേ​ർ മ​രി​ച്ചു

    Symbolic image
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദൊ​ഡ്ഡ​ബ​ല്ലാ​പൂ​രി​ൽ ഷോ​ക്കേ​റ്റ് കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടു​പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ക​ർ​നാ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ല​ളി​ത​മ്മ, സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ മ​ക​ൻ സ​ഞ്ജ​യ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ മ​ക​ൾ ല​ക്ഷ്മ​മ്മ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്ക്. താ​ഴ്ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്ന വ​യ​റി​ൽ തു​ണി ഉ​ണ​ക്കാ​നി​ട്ട​ത് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ല​ളി​താ​മ്മ​ക്ക് ഷോ​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഇ​വ​ർ ഉ​ട​ൻ ബോ​ധ​ര​ഹി​ത​യാ​യി. ഇ​തു​ക​ണ്ട് സ​ഹാ​യ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ സ​ഞ്ജ​യ്ക്കും ല​ക്ഷ്മ​മ്മ​ക്കും ഷോ​ക്കേ​റ്റു.

    അ​പ​ക​ട​സ​മ​യ​ത്ത് നേ​രി​യ​തോ​തി​ൽ മ​ഴ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ലീ​സും ബെ​സ്കോം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​​ത്തെ​ത്തി. വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യെ​ടു​ത്ത ക​ണ​ക്ഷ​നു​മാ​യി അ​യ​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച വ​യ​ർ ക​ണ​ക്ടാ​യ​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Electric Shockshock deathBangalore NewsObituary
    News Summary - Two members of a family lost life in electric shock
