Madhyamam
    6 Nov 2025 7:52 AM IST
    6 Nov 2025 7:52 AM IST

    കാ​റി​ന്റെ ചി​ല്ല് ത​ക​ർ​ത്ത് ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം ക​വ​ർ​ന്നു

    കാ​റി​ന്റെ ചി​ല്ല് ത​ക​ർ​ത്ത് ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം ക​വ​ർ​ന്നു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കു​ന്താ​പു​ര​ത്തി​ന​ടു​ത്ത ത​ല്ലൂ​രി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട കാ​റി​ന്റെ ചി​ല്ല് ത​ക​ർ​ത്ത് ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം രൂ​പ ക​വ​ർ​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. കെ​ഞ്ച​നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യും ക​രാ​റു​കാ​ര​നു​മാ​യ ഗു​ണ്ടു ഷെ​ട്ടി​യാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച​ക്കി​ര​യാ​യ​ത്. ത​ല്ലൂ​രി​ലെ ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് കാ​റി​ന്റെ ഡാ​ഷ്‌​ബോ​ർ​ഡി​നു​ള്ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ല്ലൂ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​പോ​യി. 15 മി​നി​റ്റി​നു​ശേ​ഷം തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ കാ​റി​ന്റെ വ​ല​തു​വ​ശ​ത്തെ ചി​ല്ല് ത​ക​ർ​ന്ന​താ​യും പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ത​ല്ലൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പം തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ അ​പ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്റു​ക​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ൾ, സ​മീ​പ​ത്ത് ബ​സ്, ഓ​ട്ടോ സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ട്. പ​ക​ൽ​വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വം പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക ഉ​ള​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച ശേ​ഷം മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ ഗു​ണ്ടു​ഷെ​ട്ടി​യെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. കു​ന്താ​പു​രം എ​സ്‌.​ഐ ന​ഞ്ച നാ​യി​ക്കും സം​ഘ​വും സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    News Summary - Two lakh rupees stolen after car's roof was damaged
