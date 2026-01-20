Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഹു​ൻ​സൂ​ർ ജ്വ​ല്ല​റി...
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 9:00 AM IST

    ഹു​ൻ​സൂ​ർ ജ്വ​ല്ല​റി ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ ബി​ഹാ​റി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    10 കോ​ടി​യു​ടെ സ്വാ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ ക​വ​ർ​ന്ന​ത് ഡി​സം​ബ​ർ 28ന് ​പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ൽ; അ​ന്വേ​ഷ​ണം മ​ല​യാ​ളി പാ​ർ​ട്ണ​റു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ
    ഹു​ൻ​സൂ​ർ ജ്വ​ല്ല​റി ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ ബി​ഹാ​റി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഡി​സം​ബ​ർ 28ന് ​ഹു​ൻ​സൂ​രി​ലെ സ്കൈ ​ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് സ്റ്റോ​റി​ൽ​നി​ന്ന് 10 കോ​ടി രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 8.32 കി​ലോ​ഗ്രാം സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ടു​പേ​രെ ക​ർ​ണാ​ട​ക പൊ​ലീ​സ് ബി​ഹാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ദ​ർ​ഭം​ഗ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള സം​ഘ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടു പേ​രാ​ണ് ബി​ഹാ​ർ സ്പെ​ഷ​ൽ ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ (എ​സ്.​ടി.​എ​ഫ്) ബാ​ങ്ക് ആ​ൻ​ഡ് ജ്വ​ല്ല​റി സെ​ല്ലും ക​ർ​ണാ​ട​ക പൊ​ലീ​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഹ​യ​ഘ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ ഖ​രാ​രി​യി​ലെ ഋ​ഷി​കേ​ശ് സി​ങ് എ​ന്ന പ​ത്ത​ൽ സി​ങ് എ​ന്ന ഛോട്ടു ​സി​ങ് (40), ഭ​ഗ​ൽ​പൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ നൗ​ഗ​ച്ചി​യ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ധി​യി​ലെ പ​ക്ര​യി​ലെ പ​ങ്ക​ജ് കു​മാ​ർ എ​ന്ന സ​ട്ടു​വ (39) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ.

    ഇ​വ​ർ ബി​ഹാ​റി​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഹു​ൻ​സൂ​ർ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ആ​ർ. സ​ന്തോ​ഷ് ക​ശ്യ​പ്, ടി.​എം. പു​നീ​ത്, സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ അ​ജ​യ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തെ ബി​ഹാ​റി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ 28ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.04ഓ​ടെ മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​ച്ച അ​ഞ്ചു​പേ​ർ പി​സ്റ്റ​ളു​ക​ളു​മാ​യി ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ ക​യ​റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്വ​ർ​ണം കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ചു എ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. പി​ന്നീ​ട് നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് നേ​രെ തോ​ക്കു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി ബൈ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. മു​ഖ്യ​പ്ര​തി പ​ങ്ക​ജ് കു​മാ​ർ ബി​ഹാ​റി​ൽ ഒ​രേ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് വീ​ട് പ​ണി​തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    2023ലെ ​ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത (ബി.​എ​ൻ.​എ​സ്) സെ​ക്ഷ​ൻ 310(2), 351(2) എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​രം കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്ക​ൽ, ക്രി​മി​ന​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടും ആ​യു​ധ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ 3, 25 എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​രം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി തോ​ക്കു​ക​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​നും കേ​സെ​ടു​ത്തു. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യും ജ്വ​ല്ല​റി ഉ​ട​മ​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളു​മാ​യ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​നം, 92,000 രൂ​പ, 12.5 ഗ്രാം ​ഭാ​ര​മു​ള്ള മോ​ഷ്ടി​ച്ച സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല, സ്വ​ർ​ണ​മോ​തി​രം, സ്കൈ ​ജ്വ​ല്ല​റി ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ലോ​ഗോ പ​തി​ച്ച ആ​ഭ​ര​ണ സം​ഭ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടി, കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ബു​ള്ള​റ്റ് ബൈ​ക്ക് എ​ന്നി​വ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ഹു​ൻ​സൂ​ർ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ജ​യ്പൂ​ർ, വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണം, മൈ​സൂ​രു എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഘം ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്ക​ജ് കു​മാ​റി​ന് സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​റ്റ് സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും മോ​ഷ്ടി​ച്ച ബാ​ക്കി സ്വ​ർ​ണം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. കൊ​ല​പാ​ത​ക​ശ്ര​മം, ക​വ​ർ​ച്ച, ആ​യു​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ങ്ക​ജ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ ബി​ഹാ​ർ, ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 16 കേ​സു​ക​ളെ​ങ്കി​ലും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് രേ​ഖ​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഋ​ഷി​കേ​ശ് സി​ങ്ങി​നെ​തി​രെ ബി​ഹാ​റി​ലെ പൂ​ർ​ണി​യ, നൗ​ഗ​ച്ചി​യ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ഹു​ൻ​സൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും കൊ​ല​പാ​ത​കം, ക​വ​ർ​ച്ച, ആ​യു​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നാ​ല് കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Police CasearrestedRobbery CaseCrime
    News Summary - Two arrested in Bihar in Hunsur jewellery robbery case
    Similar News
    Next Story
    X