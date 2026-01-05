Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightട്രെ​യി​നി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 9:16 AM IST

    ട്രെ​യി​നി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ട​ത്തി വി​ൽ​പ​ന; ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ട്രെ​യി​നി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ട​ത്തി വി​ൽ​പ​ന; ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബി​ഹാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് ട്രെ​യി​ൻ മാ​ർ​ഗം ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ട​ത്തി അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ര​ണ്ട് അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​തി​ക​ളെ ബാ​ജ്‌​പെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    ബി​ഹാ​റി​ലെ ഖ​ഗാ​രി​യ ജി​ല്ല സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ (40), ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ മി​ർ​സാ​പൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ചു​നാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ബ്രി​ജേ​ഷ് ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ് (42) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഇ​രു​വ​രും നി​ല​വി​ൽ കാ​ട്ടി​പ്പ​ള്ള​യി​ലെ കൃ​ഷ്ണ​പു​ര​യി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ബാ​ജ്‌​പെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ ശാ​ന്തി​ഗു​ഡ്ഡെ ക്രോ​സി​ന് സ​മീ​പം റോ​ഡ​രി​കി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​ഞ്ചാ​വ് വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും പി​ടി​യി​ലാ​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ ബി​ഹാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ഞ്ചാ​വ് ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ട്രെ​യി​നി​ൽ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​താ​യും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് വി​റ്റ​തെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന് മൊ​ഴി ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trainsmugglingcannabisarrested
    News Summary - Two arrested for smuggling and selling cannabis on train
    Similar News
    Next Story
    X