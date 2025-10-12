Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    12 Oct 2025 9:17 AM IST
    തു​ര​ങ്ക റോ​ഡ് ലാ​ൽ​ബാ​ഗി​നെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല- ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ടി​ഗെ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ഭാ​ത​ന​ട​ത്ത​ക്കാ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു
    തു​ര​ങ്ക റോ​ഡ് ലാ​ൽ​ബാ​ഗി​നെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല- ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു വോ​ക് (ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ടി​ഗെ) പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ ലാ​ൽ​ബാ​ഗി​ലെ പ്ര​ഭാ​ത​ന​ട​ത്ത​ക്കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    ​ബം​ഗ​ളൂ​രു: തു​ര​ങ്ക റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ലാ​ൽ​ബാ​ഗി​ലെ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ. ലാ​ൽ​ബാ​ഗ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് 10 കോ​ടി രൂ​പ ന​ൽ​കും. ട​ണ​ൽ റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലും ലാ​ൽ​ബാ​ഗി​നെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല കൂ​ടി​യു​ള്ള ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു വോ​ക് (ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ടി​ഗെ) പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലാ​ൽ​ബാ​ഗി​ലെ പ്ര​ഭാ​ത​ന​ട​ത്ത​ക്കാ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ആ​റേ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി തു​ര​ങ്ക​റോ​ഡി​നാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന​തു ശ​രി​യ​ല്ല. പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​നോ​ടു​ചേ​ർ​ന്ന ഒ​ന്ന​ര ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​വ​രും. പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ ഭൂ​മി വി​ട്ടു​ന​ൽ​കും.

    ലാ​ൽ​ബാ​ഗി​നെ​യോ ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​​ർ​ശ​​ക​​രെ​യോ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല. ലാ​ൽ​ബാ​ഗി​ൽ രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം വ​രെ ഒ​രു ഡോ​ക്ട​റു​ടെ​യും ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന്റെ​യും സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. ശു​ചി​മു​റി​ക​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി തു​റ​ന്നു ന​ൽ​കും. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി ജിം​നേ​ഷ്യം സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ബം​ഗ​ളൂ​രു ന​ടി​ഗെ തു​ട​രും.

    ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ പാ​ർ​ക്കു​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​​ശി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 240 ഏ​ക്ക​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ലാ​ൽ​ബാ​ഗ് ന​ഗ​ര​ത്തി​​ലെ പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്താ​ണ്. തു​ര​ങ്ക​ത്തി​നാ​യി പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി മ​രം മു​റി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ്ര​ഭാ​ത-​സാ​യാ​ഹ്ന ന​ട​ത്ത​ക്കാ​രും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്.

