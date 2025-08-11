Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightനാ​ഗ​ർ​ഹോ​ളെ​യി​ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 10:14 AM IST

    നാ​ഗ​ർ​ഹോ​ളെ​യി​ൽ വ​നാ​വ​കാ​ശ​ത്തി​നാ​യി ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ സ​മ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    നാ​ഗ​ർ​ഹോ​ളെ​യി​ൽ വ​നാ​വ​കാ​ശ​ത്തി​നാ​യി ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ സ​മ​രം
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ലോ​ക ആ​ദി​വാ​സി ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് നാ​ഗ​ർ​ഹോ​ളെ വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ സ​മ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ജ​മ്മു​പാ​ളെ ഹ​ക്കു സ്ഥ​പ​ന സ​മി​തി (എ​ന്‍.​എ.​ജെ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്)​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ബ​ഹു​ജ​ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും വ​നാ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 2006ലെ ​വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ​യും ലം​ഘ​ന​വും ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​നും ഉ​പ​ജീ​വ​ന മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മെ​തി​രെ​യു​ള്ള അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ഷേ​ധം.

    നാ​ഗ​ർ​ഹോ​ളെ ക​ടു​വ സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​മൂ​ലം ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​നും ഉ​പ​ജീ​വ​ന മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന അ​നീ​തി​യും അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ അ​ടി​മ​ത്ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ഗ​ർ​ഹോ​ള വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ 30 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദി​വാ​സി നേ​താ​ക്ക​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും നാ​ഗ​ർ​ഹോ​ള ക​ടു​വ സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ നാ​നാ​ച്ചി ക​ടു​വ സ​ഫാ​രി ഗേ​റ്റി​ന്റെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ സം​ഘ​ടി​ച്ച് അ​വ​കാ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നാ​യി ബോ​ർ​ഡ് സ്ഥാ​പി​ച്ചു. ‘നാ​ഗ​ര്‍ഹോ​ളെ വ​നം ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി വം​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പു​ണ്യ​ഭൂ​മി​യാ​ണ്. നി​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​ദി​വാ​സി ജ​ന​ത​യു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നാ​ഗ​ര്‍ഹോ​ള​യി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി ജ​ന​ത​യു​ടെ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് നാ​ഗ​ര്‍ഹോ​ളെ. ഈ ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ദി​വാ​സി ജ​ന​ത​യു​ടെ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    ഈ ​പൂ​ർ​വി​ക പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്, ജ​ന​ങ്ങ​ളും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും വ​ന​വും തു​ല്യ​മാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ, ആ​ദി​വാ​സി ജ​ന​ത​യു​ടെ ആ​ചാ​ര നി​യ​മ​വും ഗ്രാ​മ​സ​ഭ​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ദ​യ​വാ​യി ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തോ​ടും അ​ന്ത​സ്സോ​ടും കൂ​ടി പെ​രു​മാ​റു​ക’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബോ​ർ​ഡി​ലെ വാ​ക്കു​ക​ൾ. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും നാ​ഗ​ർ​ഹോ​ളെ​യി​ൽ എ​ത്തു​ക​യും വ​ന​ത്തി​ലെ ക​ടു​വ​ക​ൾ, കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക​ൾ, ക​ര​ടി​ക​ൾ, ആ​ന​ക​ൾ, മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​യെ കാ​ണാ​ൻ സ​വാ​രി ന​ട​ത്തു​ന്നു. ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ അ​തേ വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ സ​ഫാ​രി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത് അ​നീ​തി​യാ​ണെ​ന്നും സ്വ​ന്തം ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്നും ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ വേ​രോ​ടെ പി​ഴു​തെ​റി​യാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം കൂ​ടി​യാ​ണി​തെ​ന്നും സ​മ​ര​ക്കാ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ടി​ത നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും അ​ർ​ധ​സൈ​നി​ക എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളെ വി​ന്യ​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വ​ന​മോ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ​യോ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല ഈ ​സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ മ​റി​ച്ച് ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ചെ​റു​ത്തു​നി​ല്‍പ് ത​ട​യു​ക​യും അ​വ​രെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും നീ​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ള്‍ അ​ടി​ച്ച​മ​ര്‍ത്തു​ക​യും ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി വ​ന​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:NagarholeTribal Protestmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Tribals protest for forest rights in Nagarhole
    Similar News
    Next Story
    X