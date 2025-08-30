Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Aug 2025 10:55 AM IST
    date_range 30 Aug 2025 10:55 AM IST

    എം.എൽ.എയുടെ ശിപാർശയിൽ സ്ഥലംമാറ്റം ദുർബലമല്ല -കർണാടക ഹൈകോടതി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മോ ശി​പാ​ർ​ശ​യി​ലോ ഉ​ള്ള സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ആ ​ന​ട​പ​ടി​യെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. കോ​ലാ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ ബം​ഗാ​ർ​പേ​ട്ട് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഗ്രേ​ഡ്-​ഒ​ന്ന് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ എ​സ്. വെ​ങ്കി​ടേ​ശ​പ്പ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ർ​ജി ത​ള്ളി​ക്കൊ​ണ്ട് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ എ​സ്.​ജി. പ​ണ്ഡി​റ്റ്, കെ.​വി. അ​ര​വി​ന്ദ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ന്റേ​താ​ണ് നി​രീ​ക്ഷ​ണം. 2024 ജൂ​ലൈ 31ന് ​വെ​ങ്കി​ടേ​ശ​പ്പ​യെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി ബം​ഗാ​ർ​പേ​ട്ടി​ലെ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​റാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു.

    അ​തേ​വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ 31ന് ​അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കോ​ലാ​ർ ഡി​സി ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി, പ​ക​രം മ​റ്റൊ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ ബം​ഗാ​ർ​പേ​ട്ടി​ലെ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​റാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു. ഈ ​സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ ത​ന്റെ ഹ​ര​ജി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ത​ള്ളി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വെ​ങ്കി​ടേ​ശ​പ്പ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    2024 ജൂ​ലൈ 31 മു​ത​ൽ ബം​ഗാ​ർ​പേ​ട്ടി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് താ​ൻ നി​യ​മി​ത​നാ​യ​തെ​ന്നും സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും വെ​ങ്കി​ടേ​ശ​പ്പ വാ​ദി​ച്ചു. ഗ്രൂ​പ് എ ​ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ആ ​ത​സ്തി​ക​യി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​ന കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും വാ​ദി​ച്ചു. ത​ന്റെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്ര​കാ​ര​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പ്രാ​ദേ​ശി​ക എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​സൂ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് വേ​ഴ്സ​സ് യു.​പി സം​സ്ഥാ​ന കേ​സ് ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തു. അ​തി​ൽ ഒ​രു എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​യി​ലു​ള്ള സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തെ അ​സാ​ധു​വാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി. സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം അ​കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​ൽ എ​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് റ​വ​ന്യൂ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് അ​യ​ച്ച ക​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക്കു മു​ന്നി​ൽ പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത്ത​രം സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യു​ടെ ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ത്ത​രം സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റേ​ണ്ട​ത് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ലാ​ണെ​ന്നും സു​പ്രീം കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ബെ​ഞ്ച് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘എം‌.​എ​ൽ‌.​എ​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം മാ​ത്രം സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ പാ​സാ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ഒ​രു പി​ശ​കോ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മോ ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ല്ല. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, 25.06.2024ലെ ​സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ലോ​സ്-5 (3) പ്ര​കാ​രം, പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​ണ്’ -ബെ​ഞ്ച് പ​റ​ഞ്ഞു.

