Madhyamam
    Posted On
    2 Jan 2026 9:19 AM IST
    Updated On
    2 Jan 2026 9:19 AM IST

    ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കും

    ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കും
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബാ​ന​സ​വാ​ഡി​യി​ലും എ​സ്.​എം.​വി.​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ വെ​ള്ളി, ശ​നി, ഞാ​യ​ര്‍ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ട്രെ​യി​നു​ക​ള്‍ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കു​മെ​ന്ന് റെ​യി​ല്‍വേ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. മൂ​ന്നി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 17236 നാ​ഗ​ർ​കോ​വി​ൽ-​എ​സ്.​എം.​വി.​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ക്സ്പ്ര​സ്, ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 17210 കാ​ക്കി​ന​ട-​എ​സ്.​എം.​വി.​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ക്സ്പ്ര​സ്, ട്രെ​യി​ൻ ന​മ്പ​ർ 16319 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്ത്- എ​സ്.​എം.​വി.​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ക്സ്പ്ര​സ്, നാ​ലി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന 17209 ബം​ഗ​ളൂ​രു-​കാ​ക്കി​നാ​ഡ എ​ക്സ്പ്ര​സ്, 17235 ബം​ഗ​ളൂ​രു -നാ​ഗ​ർ​കോ​വി​ൽ എ​ക്സ്പ്ര​സ്, 16320 ബം​ഗ​ളൂ​രു-​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്ത് എ​ക്സ്പ്ര​സ്, 16529 ബം​ഗ​ളൂ​രു -കാ​ര​യ്ക്ക​ൽ എ​ക്സ്പ്ര​സ്, 22354 ബം​ഗ​ളൂ​രു-​പ​ട്ന ഹം​സ​ഫ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ്, 16377 ബം​ഗ​ളൂ​രു-​എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​ക്സ്പ്ര​സ് അ​ഞ്ചി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന 22618 ബം​ഗ​ളൂ​രു-​തി​രു​പ്പ​തി എ​ക്സ്പ്ര​സ് എ​ന്നി​വ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കും.

