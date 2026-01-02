ട്രെയിനുകൾ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കുംtext_fields
ബംഗളൂരു: ബാനസവാഡിയിലും എസ്.എം.വി.ടി ബംഗളൂരുവിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടക്കുന്നതിനാല് വെള്ളി, ശനി, ഞായര് ദിവസങ്ങളില് ട്രെയിനുകള് ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കുമെന്ന് റെയില്വേ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മൂന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന ട്രെയിൻ നമ്പർ 17236 നാഗർകോവിൽ-എസ്.എം.വി.ടി ബംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ്, ട്രെയിൻ നമ്പർ 17210 കാക്കിനട-എസ്.എം.വി.ടി ബംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ്, ട്രെയിൻ നമ്പർ 16319 തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്- എസ്.എം.വി.ടി ബംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ്, നാലിന് ആരംഭിക്കുന്ന 17209 ബംഗളൂരു-കാക്കിനാഡ എക്സ്പ്രസ്, 17235 ബംഗളൂരു -നാഗർകോവിൽ എക്സ്പ്രസ്, 16320 ബംഗളൂരു-തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എക്സ്പ്രസ്, 16529 ബംഗളൂരു -കാരയ്ക്കൽ എക്സ്പ്രസ്, 22354 ബംഗളൂരു-പട്ന ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ്, 16377 ബംഗളൂരു-എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് അഞ്ചിന് ആരംഭിക്കുന്ന 22618 ബംഗളൂരു-തിരുപ്പതി എക്സ്പ്രസ് എന്നിവ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register