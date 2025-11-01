Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Metro
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 12:12 PM IST

    യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ 15 മി​നി​റ്റ് ഇ​ട​വേ​ള​യി​ൽ

    യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ 15 മി​നി​റ്റ് ഇ​ട​വേ​ള​യി​ൽ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ന​മ്മ മെ​ട്രോ യെ​ല്ലോ ലൈ​നി​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ 15 മി​നി​റ്റ് ഇ​ട​വേ​ള​യി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തും. ക​ന്ന​ട രാ​ജ്യോ​ത്സ​വ ദി​ന​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ് കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കും. തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച വ​രെ​യും വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ​യും ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഇ​ട​വേ​ള കു​റ​യും.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം നാ​ലു വ​രെ നാ​ല് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ള്ളൂ. ബം​ഗാ​ൾ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ടി​റ്റാ​ഗ​ഡ് റെ​യി​ൽ സി​സ്റ്റം​സ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ൽ (ടി.​ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​ൽ) നി​ന്ന് ആ​റ് കോ​ച്ചു​ക​ളു​ള്ള ട്രെ​യി​ൻ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന് ​എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പാ​സ​ഞ്ച​ർ സ​ർ​വി​സി​ന് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി സ​ർ​വി​സ് തു​ട​ങ്ങാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ)​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

