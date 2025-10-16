Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 7:42 AM IST

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ത​ട്ടി​പ്പിൽ പ​രി​ശീ​ല​നം; 16 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ആ​ർ ലേ ​ഔ​ട്ടി​ൽ ബി​സി​ന​സ് പ്രോ​സ​സ് ഔ​ട്ട്‌​സോ​ഴ്‌​സി​ങ് എ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ 16 പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ സൈ​ബി​റ്റ് സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന് പി​റ​കി​ൽ.

    സ്ഥാ​പ​നം 20-25 വ​യ​സ്സു​ള്ള യു​വ​തീ​യു​വാ​ക്ക​ളെ റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്ത് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ് എ​ങ്ങ​നെ ന​ട​ത്താ​മെ​ന്ന് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി അ​മേ​രി​ക്ക, കാ​ന​ഡ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ളു​ക​ളെ​യ​ട​ക്കം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​ക്കി. ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​ക​ളെ മു​ഴു​വ​ൻ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഫോ​ൺ വി​ളി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ത​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രോ ആ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റ്, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ, ഔ​ദ്യേ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മെ​യി​ൽ മു​ഖേ​ന​യോ വാ​ട്സ് ആ​പ് മു​ഖേ​ന​യോ അ​യ​ക്കും. ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പൊ​തു​വേ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ. സി.​ബി.​ഐ, ഇ.​ഡി, എ​ൻ.​സി.​ബി പോ​ലു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള ഭ​യം മൂ​ല​മാ​ണ് ആ​ളു​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ ചെ​ന്നു ചാ​ടു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റും. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ത​ട്ടി​പ്പാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണ​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Karnatakadigital fraudArrest
    News Summary - Training in digital fraud 16 people arrested
