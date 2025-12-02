Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    2 Dec 2025 8:39 AM IST
    Updated On
    2 Dec 2025 8:41 AM IST

    ട്രാഫിക് പൊലീസ് വകുപ്പ് സുരക്ഷ -അവബോധ സെഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു

    ട്രാഫിക് പൊലീസ് വകുപ്പ് സുരക്ഷ -അവബോധ സെഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു
    ഇ​ന്ദി​രാ​ന​ഗ​ർ കോ​മ്പോ​സി​റ്റ് ജീ​വ​ൻ ഭീ​മ ന​ഗ​ർ ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സു​ര​ക്ഷാ-​അ​വ​ബോ​ധ സെ​ഷ​നി​ല്‍നി​ന്ന്

    ബംഗളൂരു: കൈരളി നികേതൻ എജുക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇന്ദിരാനഗർ കോമ്പോസിറ്റ് പി.യു കോളജിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കായി ജീവൻ ഭീമ നഗർ ട്രാഫിക് പൊലീസ് വകുപ്പ് സുരക്ഷ -അവബോധ സെഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. ബംഗളൂരു സിറ്റി ഈസ്റ്റ് ട്രാഫിക് ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമീഷണർ സാഹിൽ ബാഗ്ല പരിപാടി നയിച്ചു.

    സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഡി. കൈത, എ.എസ്.ഐ. ഗോപാൽ, ട്രാഫിക് വകുപ്പിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈരളി നികേതൻ എജുക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഗോപിനാഥൻ, സെക്രട്ടറി ജെയ്ജോ ജോസഫ്, പ്രിൻസിപ്പൽ നിർമല വർക്കി, ജീവനക്കാർ, വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

