Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഗ​താ​ഗ​ത പി​ഴ ഇ​ള​വ്:...
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 10:56 AM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത പി​ഴ ഇ​ള​വ്: 100 കോ​ടി വ​രു​മാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​താ​ഗ​ത പി​ഴ ഇ​ള​വ്: 100 കോ​ടി വ​രു​മാ​നം
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗ​താ​ഗ​ത പി​ഴ നി​ര​ക്കു​ക​ള്‍ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ 21 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ 100 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ പി​ഴ​യി​ന​ത്തി​ല്‍ ല​ഭി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23ന് ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഇ​ള​വ് പ്ര​കാ​രം വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ, കെ.​എ​സ്.​പി മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ്, ബി.​ടി.​പി ആ​സ്ട്ര ആ​പ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക വ​ൺ, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ വ​ൺ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി പി​ഴ അ​ട​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 30 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം കേ​സു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പേ​മെ​ന്‍റ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ മു​ഖേ​ന പി​ഴ അ​ട​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bengaluru Newstraffic finetraffic fine discount
    News Summary - Traffic fine discount
    Similar News
    Next Story
    X