Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവിനോദസഞ്ചാര...
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Feb 2026 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Feb 2026 9:21 AM IST

    വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന്റെ ആറുദിന തീർഥാടന പാക്കേജ്

    text_fields
    bookmark_border
    വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന്റെ ആറുദിന തീർഥാടന പാക്കേജ്
    cancel
    Listen to this Article

    മംഗളൂരു: തെക്കൻ, തീരദേശ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന മത, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ആറുദിന തിർഥാടന പാക്കേജുമായി സംസ്ഥാന ടൂറിസം വികസന കോർപറേഷൻ (കെ.എസ്.ടി.ഡി.സി). ധർമസ്ഥല, കുക്കെ സുബ്രഹ്മണ്യ, മംഗളൂരു, ഉഡുപ്പി, കൊല്ലൂർ, മുരുഡേശ്വർ, ഗോകർണ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാണ് സന്ദർശനം.

    യശ്വന്ത്പൂരിലെ ബി.എം.ടി.സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കെ.എസ്.ടി.ഡി.സി ബുക്കിങ് കൗണ്ടറിൽനിന്ന് രാത്രി ഒമ്പതിന് യാത്ര തുടങ്ങും. രണ്ടാംദിവസം കലശേശ്വര, അന്നപൂർണേശ്വരി, ശൃംഗേരി ശാരദാംബ, മൂകാംബിക ദർശനത്തിനുശേഷം ബൈന്ദൂരിൽ തങ്ങും. മൂന്നാംദിവസം, ഗുണവന്തെയിലെ ഇഡുഗുഞ്ചി ഗണപതി, ശംബുലിംഗ, ഗോകർണം, മഹാബലേശ്വര ക്ഷേത്രം, ഓം ബീച്ച്, ധരേശ്വര ക്ഷേത്രം എന്നിവ സന്ദർശിച്ച് രാത്രി ഹോന്നാവരയിൽ തങ്ങും.

    നാലാം ദിവസം, മുരുഡേശ്വര ക്ഷേത്രം, അനെഗുഡ്ഡെ വിനായക, ഉഡുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ, മഞ്ജുള, കട്ടീലിൽ ദുർഗാപരമേശ്വരി ക്ഷേത്രദർശനം. അഞ്ചാം ദിവസം, ധർമസ്ഥല, മഞ്ജുനാഥേശ്വര, സൗതദ്ക വിനായക, ആദി സുബ്രഹ്മണ്യ, കുക്കെ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം. അവസാന ദിവസം പുലർച്ച 5.30ന് ബംഗളൂരുവിൽ തിരിച്ചെത്തും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tourism departmentmetro newsPilgrimage Package
    News Summary - Tourism Department's six-day pilgrimage package
    Similar News
    Next Story
    X