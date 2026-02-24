Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 7:23 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 7:23 AM IST

    ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ മൈസൂരു-ബംഗളൂരു ദേശീയപാത-275ലെ ടോൾ പ്ലാസകൾ പണരഹിതം

    text_fields
    bookmark_border
    നിലവിൽ മൂന്ന് ടോൾ പ്ലാസകളിലെ 99 ശതമനം ഇടപാടുകളും ഫാസ്റ്റ് ടാഗും യു.പി.ഐയും വഴിയാണ്
    ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ മൈസൂരു-ബംഗളൂരു ദേശീയപാത-275ലെ ടോൾ പ്ലാസകൾ പണരഹിതം
    cancel

    ബംഗളൂരു: മൈസൂരു-ബംഗളൂരു ദേശീയപാത-275ലെ ടോൾ പ്ലാസകൾ ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ പൂർണമായും പണരഹിതമാകും. ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ യൂനിഫൈഡ് പേമെന്‍റ് ഇന്‍റര്‍ഫേസ് (യു.പി.ഐ) വഴി മാത്രമേ പേമെന്‍റുകള്‍ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ നാഷനൽ ഹൈവേയിലെ ടോള്‍ പ്ലാസകളിലും ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ പണമിടപാടുകൾ നിർത്തലാക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നതായി നാഷനൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എന്‍.എച്ച്.എ.ഐ) പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

    മൈസൂരു-ബംഗളൂരു ഹൈവേയിലെ മൂന്ന് ടോൾ പ്ലാസകളിലെ 99 ശതമനം ഇടപാടുകളും ഫാസ്റ്റ് ടാഗും യു.പി.ഐയും വഴിയാണ് നിലവില്‍ നടക്കുന്നത്. ബംഗളൂരു സൗത്തിലെ ബിദദിക്കടുത്തുള്ള കണിമിനിക്കിലും രാമനഗരയിലെ ശേഷഗിരിഹള്ളിയിലും നിദഘട്ട-മൈസൂർ സെക്ഷനിൽ മാണ്ഡ്യ ജില്ലയിലെ ശ്രീരംഗപട്ടണ താലൂക്കിലെ ഗാനംഗുരുവിലുമാണ് നിലവില്‍ ടോൾ പ്ലാസകള്‍ ഉള്ളത്.

    ടോൾ പ്ലാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും വിശ്വാസ്യതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഈ നീക്കം. കൂടാതെ യാത്ര സൗകര്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും തിരക്ക് കുറക്കുന്നതിനും നടപടി സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഭൂരിഭാഗം ടോൾ പേമെന്‍റുകളും വാഹനങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആര്‍.എഫ്.ഐ.ഡി മുഖേനയാണ് നടക്കുന്നത്.

    യാത്രക്കാർക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ പേമെന്‍റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും യു.പി.ഐ സൗകര്യങ്ങളും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് വഴിയല്ലാതെ പണമിടപാട് നടത്തുമ്പോള്‍ യഥാർഥ തുകയുടെ ഇരട്ടി പണം നല്‍കേണ്ടിവരും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:toll plazametro newsMysore-Bangalore National Highway
    News Summary - Toll plazas on Mysore-Bangalore National Highway-275 to be cashless from April 1
    Similar News
    Next Story
    X