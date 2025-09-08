Begin typing your search above and press return to search.
    8 Sept 2025 11:28 AM IST
    8 Sept 2025 11:28 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു-​ചെ​ന്നൈ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വേ​യി​ല്‍ ടോ​ള്‍ പി​രി​വ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    71 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ദൂ​ര​മു​ള്ള പാ​ത​യി​ല്‍ ഹോ​സ്കോ​ട്ടെ​ക്കും കെ.​ജി.​എ​ഫി​നു​മി​ട​യി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ ടോ​ള്‍ അ​ട​ക്ക​ണം
    Toll collection begins on Bengaluru-Chennai Expressway
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു-​ചെ​ന്നൈ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വേ​യി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ന്‍.​എ​ച്ച്.​എ.​ഐ) ടോ​ള്‍ പി​രി​വ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 71 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ദൂ​ര​മു​ള്ള പാ​ത​യി​ല്‍ ഹോ​സ്കോ​ട്ടെ​ക്കും കെ.​ജി.​എ​ഫി​നു​മി​ട​യി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ ടോ​ള്‍ അ​ട​ക്ക​ണം. ദൂ​ര​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ടോ​ള്‍ നി​ര​ക്കി​ല്‍ വ്യ​ത്യാ​സം വ​രും. ഹെ​ഡി​ഗെ​ന​ബെ​ലെ, അ​ഗ്ര​ഹാ​ര, കൃ​ഷ്ണ​രാ​ജ​പു​ര, സു​ന്ദ​ര​പാ​ള​യ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ ടോ​ള്‍ പ്ലാ​സ​ക​ള്‍. മാ​ര്‍ച്ചി​ലാ​ണ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് വേ ​യാ​ത്ര​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​റി​യി​പ്പി​നു​ശേ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് ടോ​ള്‍ പി​രി​വ് നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന്ന​തെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി റീ​ജ​ന​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ വി​ലാ​സ് ബ്ര​ഹ്മാ​ന്‍ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹെ​ഡി​ഗെ​ന​ബെ​ലെ-​സു​ന്ദ​ര​പാ​ള​യ പാ​ത​യി​ല്‍ കാ​റി​ന് ഒ​രു വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് 185 രൂ​പ​യും ഇ​രു​വ​ശ​ത്തേ​ക്കു​മാ​യി 275 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ടോ​ള്‍ നി​ര​ക്ക്. മി​നി ബ​സ്, ബ​സ്, ട്ര​ക്ക് എ​ന്നി​വ​ക്ക് 295 രൂ​പ മു​ത​ല്‍ 955 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. ഫാ​സ്റ്റ് ടാ​ഗ് മു​ഖേ​ന 3000 രൂ​പ​യു​ടെ വാ​ര്‍ഷി​ക പാ​സ് എ​ടു​ത്ത​വ​ര്‍ക്ക് യാ​ത്ര​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ടോ​ള്‍ ന​ല്‍കി​യാ​ല്‍ മ​തി. മാ​സ​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​സു​ക​ളും പ​തി​വാ​യി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 50 ട്രി​പ്പു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്തി​നു​ള്ള 6105 രൂ​പ​യു​ടെ പാ​സും, ഇ​രു​വ​ശ​ത്തേ​ക്കു​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്ക് 6260 രൂ​പ​യു​ടെ പാ​സും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    71 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ഈ ​പാ​ത 262 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ബം​ഗ​ളൂ​രു-​ചെ​ന്നൈ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. എ​ക്സ്പ്ര​സ് വേ​യി​ൽ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ പ​ര​മാ​വ​ധി വേ​ഗം മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്. ഈ ​എ​ക്സ്പ്ര​സ് വേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ​യും ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ​യും റീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 2026 ജൂ​ലൈ​യോ​ടെ പാ​ത പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

