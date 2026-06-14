മുഖംമിനുക്കാൻ; വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അവലോകന യോഗം ചേർന്ന് ഡി.കെtext_fields
ബംഗളൂരു: ഭരണപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ ശനിയാഴ്ച വിധാൻ സൗധയിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നു. വിവിധ ജില്ലകളിലെ ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണർമാർ, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസർമാർ, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാർ എന്നിവര് യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തു.
ക്രമസമാധാന പാലനം, മഴക്കാലത്തേക്കുള്ള തയാറെടുപ്പ് എന്നിവ യോഗം ചര്ച്ച ചെയ്തു. ഭരണവും പൊതുഭരണവും സംബന്ധിച്ച വിവിധ വിഷയങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പരിശോധന നടത്തുകയും വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഏകോപനം, സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനം, പൊതു സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കല് എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. ക്രമസമാധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പൊതുജന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള സർക്കാർ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജൂൺ എട്ടിന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള സർക്കിൾ, പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ തലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ആന്റി-റൗഡി സ്ക്വാഡുകൾ രൂപവത്കരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
സ്കൂൾ, കോളജ് തല വിദ്യാര്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ ബസ് പാസ്, 56,000 ഒഴിവുള്ള തസ്തികകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ തൊഴിലുകളിൽ കന്നഡിഗർക്ക് മുൻഗണന, യൂത്ത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ബ്രിഡ്ജ് സംവിധാനം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും നഗര വാർഡുകളിലുമായി 10,000 ഭാരത് ജോഡോ യൂത്ത് അസോസിയേഷനുകൾ രൂപവത്കരിക്കുക.
യുവാക്കളെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നിവ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് നിയമന ഷെഡ്യൂളുകൾ തയാറാക്കാനും പൊതുജനവിശ്വാസം വളർത്തണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കി.
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