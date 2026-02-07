Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 7 Feb 2026 9:24 AM IST
Updated Ondate_range 7 Feb 2026 9:24 AM IST
News Summary - TM Shahid Thekkil's tribute to V.D. Satheesan
ബംഗളൂരു: കാസർകോട് കുമ്പള മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നടത്തുന്ന ‘പുതുയുഗ യാത്ര’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ കേരള പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനെ, കർണാടക പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും കർണാടക സർക്കാർ മിനിമം വേജ് അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ ടി.എം. ഷാഹിദ് തെക്കിൽ കാസർകോട് ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിൽവെച്ച് പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു.
മുൻ എം.പി രമ്യ ഹരിദാസ്, ഐ.എൻ.ടി.യു.സി കേരള സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി മനോജ് എടാനി, കർണാടക എൻ.എസ്.യു.ഐ നേതാവ് ടി.എം. ഷാജ് തെക്കിൽ, എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, പ്രിയരഞ്ജൻ ദാസ് മുൻഷി, രമേശ് ചെന്നിത്തല, മൻസൂർ ഖാൻ, റോജി എം. ജോൺ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു.
