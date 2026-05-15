Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 15 May 2026 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 15 May 2026 9:48 AM IST

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ പു​തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ ടി.​എം. ഷാ​ഹി​ദ് തെ​ക്കി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​ന​പ്രീ​തി​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ച​ഞ്ച​ല സ്നേ​ഹ​വു​മാ​ണ് സ​തീ​ശ​നെ ഈ ​ഉ​ന്ന​ത പ​ദ​വി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്​
    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ പു​തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ ടി.​എം. ഷാ​ഹി​ദ് തെ​ക്കി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ടി.​എം. ഷാ​ഹി​ദ് തെ​ക്കി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നൊ​പ്പം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ പു​തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വും കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ മി​നി​മം വേ​ജ് അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ടി.​എം. ഷാ​ഹി​ദ് തെ​ക്കി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ജ​ന​പ്രീ​തി​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ച​ഞ്ച​ല സ്നേ​ഹ​വു​മാ​ണ് സ​തീ​ശ​നെ ഈ ​ഉ​ന്ന​ത പ​ദ​വി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ല​ത്തെ അ​ഭേ​ദ്യ ബ​ന്ധ​മാ​ണ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നു​മാ​യി ത​നി​ക്കു​ള്ള​ത്.

    1995ൽ ​സ​ലീം അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ൻ.​എ​സ്.​യു.​ഐ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ എ​ൻ.​എ​സ്.​യു.​ഐ ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് ടി.​എം. ഷാ​ഹി​ദ് ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന എ​ൻ.​എ​സ്.​യു.​ഐ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ഇ​വ​രു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദം ഇ​ന്ന് മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    കേ​വ​ലം രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബ​ന്ധം മാ​ത്ര​മ​ല്ല ക​ഴി​ഞ്ഞ 30 വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ് ത​നി​ക്കു​ള്ള​തെ​ന്ന് ഷാ​ഹി​ദ് തെ​ക്കി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ന​പ്രി​യ നേ​താ​വി​ന് ല​ഭി​ച്ച വി​ജ​യം സ​തീ​ശ​ന്‍റെ പോ​രാ​ട്ട വീ​ര്യ​വും മ​തേ​ത​ര നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും തു​റ​ന്ന പെ​രു​മാ​റ്റ​വും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​മാ​യു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​വു​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഇ​ന്ന് ഈ ​നി​ല​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്നും ടി.​എം. ഷാ​ഹി​ദ് തെ​ക്കി​ൽ ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chief ministerV.D SatishanKerala
    News Summary - T.M. Shahid Thekkil congratulated Kerala's new Chief Minister V.D. Satheesan.
    Similar News
    Next Story
    X