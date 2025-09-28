Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 10:22 AM IST

    ടി.​എം. ഷാ​ഹി​ദ് തെ​ക്കി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന ലേ​ബ​ർ മി​നി​മം സാ​ല​റി അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ

    ടി.​എം. ഷാ​ഹി​ദ് തെ​ക്കി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന ലേ​ബ​ർ മി​നി​മം സാ​ല​റി അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മ​ല​യാ​ളി​യു​മാ​യ ടി.​എം. ഷാ​ഹി​ദ് തെ​ക്കി​ലി​നെ ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന മി​നി​മം വേ​ത​ന ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മി​ച്ചു. സു​ള്ള്യ താ​ലൂ​ക്ക് എ​ൻ‌.​എ​സ്‌.​യു‌.​ഐ​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ജി​ല്ലാ എ​ൻ‌.​എ​സ്‌.​യു‌.​ഐ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ദേ​ശീ​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം, സം​സ്ഥാ​ന എ​ൻ‌.​എ​സ്‌.​യു‌.​ഐ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, സം​സ്ഥാ​ന യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ക​ർ​ണാ​ട​ക പ്ര​ദേ​ശ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി, കെ.​പി.​സി.​സി വ​ക്താ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന വ​ഖ്ഫ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം, സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം, ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന വ​ന വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ കേ​ന്ദ്ര ക​യ​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം, സം​സ്ഥാ​ന രാ​ജീ​വ് യൂ​ത്ത് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

