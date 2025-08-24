Begin typing your search above and press return to search.
    24 Aug 2025 7:25 AM IST
    24 Aug 2025 7:25 AM IST

    തി​മ​റോ​ഡി​ക്ക് സോ​പാ​ധി​ക ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു

    Mahesh Shetty Timarodi
    തി​മ​റോ​ഡി​യെ ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബി.​ജെ.​പി ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ​ൽ. സ​ന്തോ​ഷി​നെ​തി​രെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​ക​ര​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ‘ജ​സ്റ്റി​സ് ഫോ​ർ സൗ​ജ​ന്യ’ ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി​ക്ക് ഉ​ഡു​പ്പി ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി ശ​നി​യാ​ഴ്ച സോ​പാ​ധി​ക ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വെ​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റി​ന് ഉ​ഡു​പ്പി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ തി​മ​റോ​ഡി​ക്കു​വേ​ണ്ടി അ​ഡ്വ.​വി​ജ​യ് വാ​സു പൂ​ജാ​രി ഹാ​ജ​രാ​യി. കേ​സി​ൽ പൂ​ജാ​രി​യു​ടെ​യും അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റു​ടെ​യും വാ​ദം കേ​ട്ട ജ​ഡ്ജി നാ​ഗേ​ഷ് എ​ൻ.​എ, സോ​പാ​ധി​ക ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

