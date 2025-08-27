Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമൈസൂരുവിലും...
    Metro
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 11:35 AM IST

    മൈസൂരുവിലും ഗുണ്ടൽപേട്ടിലും ജനവാസ മേഖലയിൽ കടുവകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    Tigers in residensial areas
    cancel
    camera_alt

    മൈ​സൂ​രു യെ​ൽ​വാ​ല ആ​ർ.​എം.​പി കാ​മ്പ​സി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ ക​ടു​വ​

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ചാ​മ​രാ​ജ് ന​ഗ​റി​ലെ ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ടി​ലും മൈ​സൂ​രു യെ​ൽ​വാ​ല​യി​ലും ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ടു​വ​ക​ളെ​ത്തി. മൈ​സൂ​രു യെ​ൽ​വാ​ല ര​ത്ത​ഹ​ള്ളി​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ റെ​യ​ർ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ പ്ലാ​ന്റി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് ക​ടു​വ​യെ ക​ണ്ട​ത്. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഏ​ക്ക​ർ പ​ര​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​മ്പ​നി വ​ള​പ്പ്. ഇ​തി​ൽ കാ​ടു​പി​ടി​ച്ച സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് ക​ടു​വ​യെ ക​ണ്ട​ത്. മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് ഹു​ൻ​സൂ​രി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഹൈ​വേ​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​ർ.​എം.​പി ക​മ്പ​നി സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ടി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി റോ​ഡി​ൽ നി​സ​ർ​ഗ ലേ​ഔ​ട്ടി​ന് സ​മീ​പം വീ​ട്ടി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​യി​ലാ​ണ് ക​ടു​വ​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം പ​തി​ഞ്ഞ​ത്. വീ​ട്ടു​ട​മ ഉ​ട​ൻ വ​നം​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു. വ​നം അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cctvTigermetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Tigers in populated areas of Mysore and Gundalpet
    Similar News
    Next Story
    X