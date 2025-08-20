Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 20 Aug 2025 8:58 AM IST
    date_range 20 Aug 2025 8:58 AM IST

    പെ​ൺ​പു​ലി ഗു​ഹ​യി​ൽ ച​ത്ത​നി​ല​യി​ൽ

    leopard
    ഹാ​നൂ​ർ കാ​വേ​രി വ​ന്യ​ജീ​വി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ഗു​ഹ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പെ​ൺ​പു​ലി ച​ത്ത​നി​ല​യി​ൽ 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ചാ​മ​രാ​ജ ന​ഗ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഹാ​നൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ കാ​വേ​രി വ​ന്യ​ജീ​വി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ഗു​ഹ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പെ​ൺ​പു​ലി​യെ ച​ത്ത​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഹാ​നൂ​ർ വ​ന്യ​ജീ​വി ശ്രേ​ണി​യി​ലെ മേ​ക്കേ​ദാ​ട്ടു വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് ഏ​ക​ദേ​ശം ആ​റ് വ​യ​സ്സു​ള്ള പു​ള്ളി​പ്പു​ലി​യു​ടെ ജ​ഡം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം കൃ​ത്യ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യൂ എ​ന്നും വ​നം അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ചാ​മ​രാ​ജ​ന​ഗ​ര ജി​ല്ല​യി​ലെ ബി.​ആ​ർ.​ടി ടൈ​ഗ​ർ റി​സ​ർ​വി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ലെ കോ​ത​ല​വാ​ടി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ക​രി​ങ്ക​ൽ ക്വാ​റി​യി​ൽ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി​യു​ടെ ജ​ഡം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    X