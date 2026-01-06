Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകടുവ സെൻസസ്:...
    Metro
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 8:15 AM IST

    കടുവ സെൻസസ്: കുദ്രേമുഖ് ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ ട്രക്കിങ് നിരോധിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കടുവ സെൻസസ്
    cancel
    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: കടുവ സെൻസസ് നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കുദ്രേമുഖ് ദേശീയോദ്യാനത്തിനുള്ളിൽ 12 വരെ ട്രക്കിങ് തല്‍ക്കാലികമായി നിരോധിച്ചു. ദേശീയോദ്യാന പരിധിയില്‍പ്പെട്ട കൊടുമുടികൾ, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, വ്യൂ പോയന്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി.

    സെന്‍സസ് പ്രക്രിയ സുഗമമായി നടക്കുന്നതിന് ഗങ്ങാടിക്കല്ല്, കുറിഞ്ഞാൽ, വലികുഞ്ഞ കെരെക്കട്ടെ, നേത്രാവതി, കുടജാദ്രി മാലൂർ, കുടജാദ്രി ഹിഡ്‌ലുമനെ വെള്ളച്ചാട്ടം, നരസിംഹ പർവ്വത മല്ലന്തൂർ, നരസിംഹ പർവത കീഗ്ഗ, വലികുഞ്ഞ കര്‍ക്കല, ബന്ദാജെ വൊലംബ്ര എന്നീ ട്രക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചിടും. ട്രക്കിങ് പാതകളില്‍ ഫോറസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡുകളെ വിന്യസിക്കുകയും നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വനം വകുപ്പ് പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:metrotiger censusTrekking ban
    News Summary - Tiger Census: Trekking banned in Kudremukh National Park
    Similar News
    Next Story
    X