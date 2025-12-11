Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightടി​ക്ക​റ്റി​ല്ലാ...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 8:27 AM IST

    ടി​ക്ക​റ്റി​ല്ലാ യാ​ത്ര: കൊ​ങ്ക​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ ന​വം​ബ​റി​ൽ 2.33 കോ​ടി പി​ഴ​യീ​ടാ​ക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ടി​ക്ക​റ്റി​ല്ലാ യാ​ത്ര: കൊ​ങ്ക​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ ന​വം​ബ​റി​ൽ 2.33 കോ​ടി പി​ഴ​യീ​ടാ​ക്കി
    cancel
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കൊ​ങ്ക​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ റൂ​ട്ടി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ന​വം​ബ​റി​ൽ മാ​ത്രം 2.33 കോ​ടി രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കി. 1070 പ്ര​ത്യേ​ക ടി​ക്ക​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധ​നാ യ​ജ്ഞം ന​ട​ത്തി 42,965 യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. 2025 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ വ​രെ കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ 7843 പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി.

    ടി​ക്ക​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രും അ​ന​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യ 2,90,786 യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി 17.83 കോ​ടി രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കി. കൊ​ങ്ക​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ ലൈ​നി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് അം​ഗീ​കൃ​ത ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് റെ​യി​ൽ​വേ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​രോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഇ​ത് സ​ഹ​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​സൗ​ക​ര്യ​വും സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ൽ ത​ട​സ്സ​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൊ​ങ്ക​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:konkan railwayfinedTicketless journy
    News Summary - Ticketless travel: Konkan Railway fined Rs 2.33 crore in November
    Similar News
    Next Story
    X