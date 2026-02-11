Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    എ​ട്ട് വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച് കൊ​ന്ന കേ​സി​ൽ മൂ​ന്ന് യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ

    കീ​ഴ്​േ​കാ​ട​തി വി​ധി ഹൈ​കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ച്ചു
    എ​ട്ട് വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച് കൊ​ന്ന കേ​സി​ൽ മൂ​ന്ന് യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ
    മ​നീ​ഷ് ടി​ർ​ക്കി, മു​കേ​ഷ് സി​ങ്, ജ​യ്ബാ​ൻ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: വാ​മ​ഞ്ചൂ​ർ ഉ​ലൈ​ബെ​ട്ടു​വി​ലെ ഓ​ട് നി​ർ​മാ​ണ ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ക്രൂ​ര​മാ​യി കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ മൂ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ച്ചു. ശി​ക്ഷ കു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ത്ത​രം ഹീ​ന​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് തെ​റ്റാ​യ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ജ​യ്ബാ​ൻ (28), മു​കേ​ഷ് സി​ങ് (27), ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​നീ​ഷ് ടി​ർ​ക്കി (30) എ​ന്നീ പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ലു​ക​ളാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ​ത്. 2021 ന​വം​ബ​ർ 21നാ​യി​രു​ന്നു കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ സം​ഭ​വം. അ​തേ​സ​മ​യം, വി​ചാ​ര​ണ​കോ​ട​തി മു​മ്പ് ന​ൽ​കി​യ വ​ധ​ശി​ക്ഷ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​പേ​ക്ഷ കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ഈ ​പ്ര​വൃ​ത്തി വെ​റു​മൊ​രു കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ട്ടാ​യ മ​ന​സ്സാ​ക്ഷി​യെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. അ​ക്ര​മി​ക​ൾ ഊ​ഴ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഇ​ര​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തോ​ട് ഒ​രു പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും കാ​ണി​ച്ചി​ല്ല.

    ക്രൂ​ര​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ, വ​ധ​ശി​ക്ഷ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​ചി​ത​മാ​യ ശി​ക്ഷ. ഏ​ഴി​നും എ​ട്ടി​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ര. മാ​താ​വ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​യാ​യ കു​ട്ടി പ്ര​തി​ക​ളെ വി​ശ്വ​സി​ച്ചു, ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണം വാ​ങ്ങാ​നെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന അ​വ​ളെ വ​ശീ​ക​രി​ച്ച് ആ ​വി​ശ്വാ​സം ചൂ​ഷ​ണം​ചെ​യ്തു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​ന്ത​രി​ക പ​രി​ക്കു​ക​ളും ക​ന​ത്ത ര​ക്ത​സ്രാ​വ​വും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​നാ​യി മ​നീ​ഷ് ടി​ർ​ക്കി അ​വ​ളെ മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി, തു​ട​ർ​ന്ന് മ​റ്റ് ര​ണ്ടു​പേ​രും. തെ​ളി​വു​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​ക​ൾ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലി​ൽ ത​ള്ളി.

    ഇ​ര​യു​ടെ മാ​താ​വി​ന്റെ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ​ൽ (ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി) റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി ആ​ദ്യം പ്ര​തി​ക​ളെ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി, അ​വ​ർ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ​യും ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും 40,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു.

