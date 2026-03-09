Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightലോ​റി​ക്ക് പി​റ​കി​ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 9 March 2026 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 7:07 AM IST

    ലോ​റി​ക്ക് പി​റ​കി​ൽ കാ​റി​ടി​ച്ച് മൂ​ന്ന് യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം

    text_fields
    bookmark_border
    ലോ​റി​ക്ക് പി​റ​കി​ൽ കാ​റി​ടി​ച്ച് മൂ​ന്ന് യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം
    cancel
    camera_alt

     മൂ​ന്ന് പേ​രു​ടെ ജീ​വ​നെ​ടു​ത്ത വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു:​ക​ന​ക​പു​ര റോ​ഡി​ലെ അ​ഗ​ര ക്രോ​സി​ന് സ​മീ​പം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കാ​ർ ഓ​ടു​ന്ന ലോ​റി​യു​ടെ പി​ന്നി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച് മൂ​ന്നു യു​വാ​ക്ക​ൾ മ​രി​ച്ചു.​ തി​ല​ക്‌​ന​ഗ​ർ നി​വാ​സി​യാ​യ സെ​യ്ഫ് പാ​ഷ(22), ജ​യ​ന​ഗ​ർ ഒ​ന്നാം ബ്ലോ​ക്കി​ലെ യൂ​സ​ഫ് ഖാ​ൻ(23), ബി​സ്മി​ല്ല ന​ഗ​ർ നി​വാ​സി അ​സ്ഹ​ർ ഖാ​ൻ(23) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.​

    സം​ഭ​വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ഗ്ഗ​ലി​പു​ര പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത് :പു​ല​ർ​ച്ചെ 1.15 ഓ​ടെ​യാ​ണ് മൂ​വ​രും മി​ത്സു​ബി​ഷി സീ​ഡി​യ കാ​റി​ൽ ക​ന​ക​പു​ര​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ൾ അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. വാ​ഹ​നം അ​മി​ത വേ​ഗ​ത​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. റോ​ഡ് ഹ​മ്പ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. ഓ​ടു​ന്ന ലോ​റി​യു​ടെ പി​ന്നി​ൽ കാ​ർ ഇ​ടി​ച്ചു.​ആ​ഘാ​തം വ​ള​രെ ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കാ​റി​ന്റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗം പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു. യു​വാ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ ത​ൽ​ക്ഷ​ണം മ​രി​ച്ചു, മ​റ്റ് ര​ണ്ട് പേ​രെ അ​ടു​ത്തു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newslorryhit by cardies
    News Summary - Three youths die after being hit by car behind a lorry
    Similar News
    Next Story
    X