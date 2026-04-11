    date_range 11 April 2026 7:40 AM IST
    date_range 11 April 2026 7:40 AM IST

    ഹൊ​സ​ന​ഗറിൽ ​ മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ് മൂ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ മ​രി​ച്ചു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹൊ​സ​ന​ഗ​ര്‍ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഹു​ലി​ക്ക​ല്‍ ഘ​ട്ടി​ലെ ശ്രീ ​ച​ണ്ഡി​കാം​ബ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പം റോ​ഡ് വീ​തി കൂ​ട്ടു​ന്ന ജോ​ലി​ക്കി​ടെ മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ണ് മൂ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം.

    ബാ​ലെ​ബ​രെ ഘ​ട്ട് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ചു​രം ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​ത്. ച​ക്കാ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ര​ഘു, ഹാ​വേ​രി ജി​ല്ല​യി​ലെ നെ​ല​ഗ​ല്ലു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ഷ​ബീ​ർ, രാ​ജു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഹു​ലി​ക്ക​ൽ ഘ​ട്ട് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഹെ​യ​ർ​പി​ൻ വ​ള​വി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യ ത​ട​യ​ണ പ​ണി​യാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ് മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യത്.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ നാ​ഗ​ര​യി​ലെ​യും മ​ണി​പ്പാ​ലി​ലെ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ അ​തീ​വ ദുഃ​ഖ​മു​ണ്ട്.

    അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​ദുഃ​ഖം താ​ങ്ങാ​നു​ള്ള ശ​ക്തി ല​ഭി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS: Landslide, Deaths, workers, Banglore
    News Summary - Three workers die in landslide in Hosanagar
    Similar News
    Next Story
    X