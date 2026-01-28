Begin typing your search above and press return to search.
    ഉഡുപ്പിയിൽ ബോട്ടപകടത്തിൽ മൂന്ന് വിനോദ സഞ്ചാരികൾ മരിച്ചു

    സി​ന്ധു, ശ​ങ്ക​ര​പ്പ, ദി​ശ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ഡു​പ്പി കോ​ഡി​ബെ​ൻ​ഗ്രെ ബീ​ച്ചി​ന് സ​മീ​പം ബോ​ട്ട് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ മ​രി​ച്ചു. മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ലെ സ​ര​സ്വ​തി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ശ​ങ്ക​ര​പ്പ (22), സി​ന്ധു (23), ദി​ശ (26) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ധ​ർ​മ​രാ​ജ് (26) ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. മൈ​സൂ​രു​വി​ലെ കോ​ൾ സെ​ന്റ​റി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന നാ​ലു​പേ​രും ഒ​രു​മി​ച്ച് വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ 14 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    കോ​ഡി​ബെ​ൻ​ഗ്രെ ഡെ​ൽ​റ്റ ബീ​ച്ചി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ഇ​വ​ർ ക​യ​റി​യ ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബോ​ട്ട് ന​ദി-​ക​ട​ൽ സം​ഗ​മ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഹം​ഗ​ര​ക​ട്ട ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​ക്ക് സ​മീ​പം പെ​ട്ടെ​ന്ന് മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 14 യാ​ത്ര​ക്കാ​രും വെ​ള്ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് തെ​റി​ച്ചു​വീ​ണു. അ​വ​രി​ൽ കു​റ​ച്ചു​പേ​ർ മാ​ത്ര​മേ ലൈ​ഫ് ജാ​ക്ക​റ്റ് ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു​ള്ളൂ എ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ബോ​ട്ട് ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ക​ര​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളി​ൽ നാ​ലു​പേ​രു​ടെ നി​ല ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​വ​രെ ഉ​ട​ൻ ഉ​ഡു​പ്പി​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും മൂ​ന്നു​പേ​ർ മ​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ൽ​പെ പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:boat accidentuduppiBangalore NewsLatest News
    News Summary - three tourists dead in boat accident
