    date_range 9 Sept 2025 8:48 AM IST
    date_range 9 Sept 2025 8:48 AM IST

    മൂ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കു​ന്താ​പു​ര​ത്ത് ക​ട​ലി​ൽ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു

    മരിച്ചത് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 10 അം​ഗ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ത്തി​ലെ അംഗങ്ങൾ
    Representation Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 10 അം​ഗ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നു​പേ​ർ കു​ന്താ​പു​രം ഗോ​പ​ഡി ചെ​ർ​ക്കി​കാ​ട് ക​ട​ലി​ൽ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു. ഗൗ​തം (19), ലോ​കേ​ഷ് (19), ആ​ശി​ഷ് (18) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ നി​രൂ​പ് (19) മ​ണി​പ്പാ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. ധ​നു​ഷ്, രാ​ഹു​ൽ, അ​ഞ്ജ​ൻ, കു​ശാ​ൽ, അ​നീ​ഷ്, നി​തി​ൻ, നി​രൂ​പ്, ലോ​കേ​ഷ്, ഗൗ​തം, ആ​ശി​ഷ് എ​ന്നീ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഘം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്ന് കു​ന്താ​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് ട്രെ​യി​നി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത് കു​മ്പാ​ഷി​യി​ലെ ലോ​ഡ്ജി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഘം ഗോ​പ​ടി ചെ​ർ​ക്കി​കാ​ട് ബീ​ച്ചി​ൽ നീ​ന്താ​ൻ പോ​യ​താ​യി​രു​ന്നു. ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്ക് കാ​ര​ണം ക​ട​ലി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങ​രു​തെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യും തി​രി​കെ പോ​കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​ദ്യം പോ​യെ​ങ്കി​ലും ഉ​ച്ച 1.40ഓ​ടെ അ​വ​രി​ൽ ഒ​മ്പ​തു​പേ​ർ വീ​ണ്ടും അ​തേ സ്ഥ​ല​ത്ത് നീ​ന്താ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി. നി​രൂ​പ്, ലോ​കേ​ഷ്, ഗൗ​തം, ആ​ശി​ഷ് എ​ന്നീ നാ​ല് യു​വാ​ക്ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ തി​ര​യി​ൽ പെ​ട്ടു. അ​വ​രു​ടെ നി​ല​വി​ളി കേ​ട്ട് ഉ​മേ​ഷ് എ​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി നി​രൂ​പി​നെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​റ്റു മൂ​ന്നു​പേ​രും ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:StudentsDrownig death
    News Summary - Three students drown in the sea in Kuntapuram
