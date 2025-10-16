Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 8:37 AM IST

    കി​രി​മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​ര​യി​ൽ മൂ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു

    കി​രി​മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​ര​യി​ൽ മൂ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല​യി​ൽ കി​രി​മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​ര ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ഹൊ​സാ​ഹി​ത്‍ലു ബീ​ച്ചി​ൽ മൂ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു. പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളാ​യ സി. ​സ​ങ്കേ​ത് (16), എം. ​സൂ​ര​ജ് (15), കെ. ​ആ​ശി​ഷ് (14) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട ഇ​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. നീ​ന്താ​ൻ പോ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ തി​ര​യി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​ഡു​പ്പി കു​ന്താ​പു​രം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ന​കം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ബീ​ച്ച് ദു​ര​ന്ത​മാ​ണി​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ഏ​ഴി​ന് ഗോ​പ​ടി​യി​ലെ ചാ​ർ​ക്കി​കാ​ട് ബീ​ച്ചി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മൂ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​മാ​സം മൂ​ന്നി​ന് മ​റ​വാ​ന്തെ​യി​ലെ മാ​ര​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്ര ബീ​ച്ചി​ന് സ​മീ​പം ഒ​ഴു​ക്കി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ര​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ കെ.​എ​ൻ.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ര​ക്ഷി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കു​ന്താ​പു​രം, ബൈ​ന്ദൂ​ർ താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലെ ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ 14നും 25​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള 11 ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ർ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു. 2024 ഡി​സം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് അ​മ്പാ​രെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ട് സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​ർ കോ​ടി ബീ​ച്ചി​ൽ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25ന് ​വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ര​ണ്ട് യു​വാ​ക്ക​ൾ ബീ​ജാ​ഡി ബീ​ച്ചി​ൽ മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ചു. 2023 ജൂ​ണി​ൽ ടി​പ്റ്റൂ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള യു​വാ​വി​ന് ബീ​ജാ​ഡി ബീ​ച്ചി​ൽ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. 2022 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ കോ​ടി ബീ​ച്ചി​ൽ മു​ങ്ങി​യ മൂ​ന്ന് യു​വാ​ക്ക​ളെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    News Summary - Three school students drown in Kirimanjeswara
