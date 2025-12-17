Begin typing your search above and press return to search.
    കവർച്ച കേസിൽ രണ്ട് ബംഗളൂരു സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​ർ 

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മു​ക്ക മി​ത്ര​പ​ട്ട​ണ​യി​ൽ വീ​ട് കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രെ മം​ഗ​ളൂ​രു സൂ​റ​ത്ത്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. സൂ​റ​ത്ത്ക​ൽ ഗു​ഡ്ഡേ​കോ​പ്ല​യി​ലെ ശ്രീ​രാ​മ ഭ​ജ​ന മ​ന്ദി​ര​ത്തി​നു സ​മീ​പം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഷൈ​ൻ എ​ന്ന ഷൈ​ൻ എ​ച്ച് പു​ത്ര​ൻ (21), ബം​ഗ​ളൂ​രു യെ​ല​ച്ച​ന​ഹ​ള്ളി കാ​ശി​ന​ഗ​ർ അ​ഞ്ചാം ക്രോ​സി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വി​നോ​ദ് കോ​തി എ​ന്ന വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ (33), ബം​ഗ​ളൂ​രു ക​ന​ക​പു​ര മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ലെ ഉ​ദി​പാ​ല്യ​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സൈ​ക്കി​ൾ ഗി​രി എ​ന്ന ഗി​രീ​ഷ് (28) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഈ ​മാ​സം മൂ​ന്നി​ന് വ​യോ​ധി​ക​യാ​യ ജ​ല​ജ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ണ​വും ക​വ​ർ​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്.

    പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 4.43 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ, മൂ​ന്ന് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ, 3000 രൂ​പ എ​ന്നി​വ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. സൂ​റ​ത്ത്ക​ൽ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ര​ഘു നാ​യി​ക്കി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം ഇ​ര​യു​ടെ വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ന്റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഷൈ​ൻ എ​ച്ച് പു​ത്ര​നെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല​യി​ലെ കാ​ർ​ക്ക​ള സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ജേ​സ​ൺ എ​ന്ന ലെ​ൻ​സ​ണു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി അ​യാ​ൾ സ​മ്മ​തി​ച്ചു, മോ​ഷ്ടി​ച്ച സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ വ​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് മ​റ്റു ര​ണ്ടു​പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ ലെ​ൻ​സ​ൺ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്. ഷൈ​ൻ എ​ച്ച് പു​ത്ര​നെ​തി​രെ ക​ഞ്ചാ​വ് ഉ​പ​യോ​ഗ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സൂ​റ​ത്ത്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നേ​ര​ത്തേ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ ലേ​ഔ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ റൗ​ഡി ലി​സ്റ്റി​ലു​ണ്ട്.

    കൊ​ല​പാ​ത​കം, കൊ​ല​പാ​ത​ക​ശ്ര​മം, ക​വ​ർ​ച്ച, ക്രി​മി​ന​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ക​ഞ്ചാ​വ് വി​ൽ​പ​ന, ആ​യു​ധ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​യാ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ക​ഗ്ഗ​ലി​പു​ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ റൗ​ഡി ലി​സ്റ്റി​ലു​ള്ള​യാ​ളാ​ണ് ഗി​രീ​ഷ് എ​ന്ന സൈ​ക്കി​ൾ ഗി​രി. വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കൊ​ല​പാ​ത​ക​ശ്ര​മം, ക​വ​ർ​ച്ച, ആ​ക്ര​മ​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ കേ​സു​ക​ൾ ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ണ്ട്.

    TAGS:nativesarrestedRobbery CaseBengaluru
    News Summary - Three people, including two Bengaluru natives, arrested in robbery case
