Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമ​ദ്യ​മു​ക്തി​ക്കാ​യി...
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:18 AM IST

    മ​ദ്യ​മു​ക്തി​ക്കാ​യി മ​രു​ന്ന് കഴി​ച്ച മൂ​ന്നു​പേ​ർ മ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    representative image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സെ​ഡാം താ​ലൂ​ക്കി​ൽ മ​ദ്യ​ത്തി​ന് അ​ടി​മ​പ്പെ​ട്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ച​ന​ത്തി​ന് വ്യാ​ജ മ​രു​ന്ന് ക​ഴി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മൂ​ന്നു​പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. ഒ​രാ​ൾ ഗു​രു​ത​ര നി​ല​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. ബു​റു​ഗ​പ​ള്ളി​യി​ലെ ല​ക്ഷ്മി​ന​ര​സിം​ഹ​ലു (45), ഷ​ഹാ​ബാ​ദി​ലെ ഗ​ണേ​ഷ് ബാ​ബു റാ​ത്തോ​ഡ് (24), മ​ഡ്ക​ൽ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ നാ​ഗേ​ഷ് ഭീ​മാ​ഷ​പ്പ ഗ​ഡ​ഗു (25) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    ല​ക്ഷ്മി ന​ര​സിം​ഹ​ലു​വി​ന്റെ മ​ക​ൻ നി​ങ്ക​പ്പ ന​ര​സിം​ഹ​ലു​വി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല അ​തി​ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ക​ല​ബു​റു​ഗി ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​മാ​ദാ​പു​ര ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന നാ​ട​ൻ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ദ്യ​പാ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ന്ന മു​ത്യ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫ​ക്കീ​ര​പ്പ​യാ​ണ് നാ​ലു​പേ​രെ​യും ചി​കി​ത്സി​ച്ച​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ഇ​ര​ക​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സെ​ഡാം പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.​

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Death NewsmedicationBengaluru News
    News Summary - Three people died after taking medication to help them quit alcohol
    Similar News
    Next Story
    X