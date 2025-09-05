Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​വി​നെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 10:58 AM IST

    ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​വി​നെ നാ​ല​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക് വി​റ്റു; ദു​ർ​ഗ വാ​ഹി​നി നേ​താ​വു​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    arrest
    cancel
    camera_alt

    സോ​മേ​ഷ്, വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി, ന​വ​നീ​ത്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ യു​വ​തി​യു​ടെ ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​വി​നെ വി​റ്റ കേ​സി​ൽ വി​ശ്വ​ഹി​ന്ദു പ​രി​ഷ​ത്ത് മ​ഹി​ള വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ദു​ർ​ഗ വാ​ഹി​നി നേ​താ​വ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്നു പേ​രെ ഷി​ർ​വ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മം​ഗ​ളൂ​രു ബി​സി റോ​ഡി​ലെ ഡോ. ​സോ​മേ​ഷ് സോ​ള​മ​ൻ, മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ പേ​യി​ങ് ഗെ​സ്റ്റ് സൗ​ക​ര്യം ന​ട​ത്തു​ന്ന ദു​ർ​ഗ വാ​ഹി​നി നേ​താ​വ് വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി എ​ന്ന വി​ജ​യ, യു​വ​തി​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ ന​വ​നീ​ത് നാ​രാ​യ​ൺ (25) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ഷി​ർ​വ​യി​ലെ ക​ല്ലു​ഗു​ഡ്ഡെ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ക്ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ര​മേ​ശ് മൗ​ല്യ-​പ്ര​ഭാ​വ​തി ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ ദ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ ബ​ന്ധു​വാ​യ പ്രി​യ​ങ്ക വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ന്റെ പി.​ജി താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​വി​വാ​ഹി​ത​യാ​യ സ്ത്രീ​യു​ടെ കു​ഞ്ഞി​നെ അ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സ​വ​ശേ​ഷം കു​ഞ്ഞി​നെ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി​യും ഡോ. ​​​സോ​മേ​ഷും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യ സ്ത്രീ​യു​ടെ ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡി​ന് പ​ക​രം പ്ര​ഭാ​വ​തി​യു​ടെ ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് കു​ഞ്ഞ് പ്ര​ഭാ​വ​തി​യു​ടെ സ്വ​ന്തം ആ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് മൂ​ന്നി​ന് മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ കൊ​ളാ​സോ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സി​സേ​റി​യ​ൻ വ​ഴി യു​വ​തി പെ​ൺ​കു​ഞ്ഞി​ന് ജ​ന്മം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ഞ്ഞി​നെ 4.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി പ്ര​ഭാ​വ​തി​ക്കും ഭ​ർ​ത്താ​വി​നും കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഹ​രി​റാം ശ​ങ്ക​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ന​വ​നീ​ത് നാ​രാ​യ​ൺ എ​ന്ന​യാ​ൾ യു​വ​തി​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച് ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട കു​ഞ്ഞി​നെ വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ പി.​ജി സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ൽ മാ​താ​വി​നൊ​പ്പം താ​മ​സി​പ്പി​ച്ചു.

    സി​സേ​റി​യ​ന് ശേ​ഷം സ്ത്രീ​ക്ക് ശ​രി​യാ​യ പ്ര​സ​വാ​ന​ന്ത​ര പ​രി​ച​ര​ണം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും വീ​ണ്ടും ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ടേ​ണ്ടി വ​ന്ന​താ​യും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി​ക്ക് നി​ര​വ​ധി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്നും മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ഒ​രു ആ​ശു​പ​ത്രി കാ​ന്റീ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും എ​സ്.​പി ശ​ങ്ക​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ‘‘ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തോ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മോ ആ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ’’ ജ​നി​ച്ച മ​റ്റു കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും അ​വ​ർ വി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്.

    പ്ര​ഭാ​വ​തി​യും ഭ​ർ​ത്താ​വും കു​ഞ്ഞി​നെ അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് കേ​സ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലെ​ന്ന​റി​യാ​വു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ സം​ശ​യം തോ​ന്നി ചൈ​ൽ​ഡ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    മൂ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളെ​യും കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു. അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ര​ഭാ​വ​തി​യെ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ​യും ബ​ന്ധു പ്രി​യ​ങ്ക​യെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. കാ​ർ​ക്ക​ള അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഹ​ർ​ഷ പ്രി​യം​വ​ദ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Karnatakaselling babyArrestmetro news
    News Summary - Three people arrested for selling newborn baby for four lakh rupees
    Similar News
    Next Story
    X