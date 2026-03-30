ബംഗളൂരു സെൻട്രൽ ജയിൽ; തടവുകാരുടെ വിഡിയോ ചിത്രീകരണം; മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ
ബംഗളൂരു: പരപ്പന അഗ്രഹാര സെൻട്രൽ ജയിലിനുള്ളിൽ നിന്ന് വിചാരണത്തടവുകാർ വീഡിയോകൾ പകർത്തി പുറത്തുവിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ജയിൽ വാർഡന്മാരായ നിരഞ്ജൻ കാമത്ത്, ഹനുമന്തപ്പ ഹദ്പാഡ്, ശിവാനന്ദ് കർലബട്ടി എന്നിവരെയാണ് ഡിജിപി (ജയിൽ) അലോക് കുമാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത്. വിഡിയോ റെക്കോഡിങ് സമയത്ത് സൂപ്പർവൈസറി ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ജയിലർക്കെതിരെ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതോടെ പരപ്പന അഗ്രഹാര സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ‘ബാംഗ്ലൂർ സുധി’ എന്ന ന്യൂസ് പോർട്ടലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗുകൾ പുറത്തുവന്നതായി സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഡി.ജി.പി പറഞ്ഞു.
ഞങ്ങളുടെ ഒരു മാധ്യമ സുഹൃത്ത് ആ ക്ലിപ്പിങ്ങുകൾ എനിക്ക് പങ്കുവെച്ചു. ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് അൻഷു കുമാറും സംഘവും കുഴപ്പക്കാരെ കണ്ടെത്തി.ടോയ്ലറ്റ് ചേംബറിലെ പൈപ്പിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ ഹെന്നൂർ ബന്ദേ കൊലപാതകക്കേസുമായി ബന്ധമുള്ള ദർശൻ, അഭി എന്നിവരാണെന്നും ക്ലിപ്പുകളിലെ ശബ്ദം സിപ്സിൻ ഡാനിയേലിന്റേതാണെന്നും അലോക് കുമാർ പറഞ്ഞു.
പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയയെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ, ഈ തടവുകാർ മനഃപൂർവ്വം മാധ്യമങ്ങളുമായി ക്ലിപ്പിംഗുകൾ പങ്കിട്ട് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുകയും ജയിൽ, കറക്ഷണൽ സർവീസസ് വകുപ്പിലെ ഉന്നത ശ്രേണിയുടെ മനോവീര്യം തകർക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മാർച്ച് 27 ന് രാത്രിയിലും 28 ന് രാവിലെയും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ആരംഭിച്ചതായി ഡിജിപി പറഞ്ഞു. ജയിലിനുള്ളിലെ മൊബൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ പ്രശ്നവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജയിലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ എയർടെൽ സിഗ്നലിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മതിയായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു, ജയിൽ, കറക്ഷണൽ സർവീസസ് വകുപ്പിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കാൻ ചില നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യക്കാർ ശ്രമിച്ചിട്ടും തുടരും.
നിർദ്ദിഷ്ട മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സൈനികരുടെയും സംഘം വളരെ കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചുവരികയാണ് അലോക് കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വീഡിയോയിൽ, തടവുകാർ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോലുള്ള പണമടച്ചുള്ള വിനോദ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാണാം.
വിഡിയോയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കൂട്ടം തടവുകാർ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാം, വീഡിയോയിലെ ഒരാൾ ഇത്തവണ ബംഗളൂരു വിജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു.
