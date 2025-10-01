Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 8:37 AM IST

    ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് ഉ​ട​മ സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ വ​ധം: മൂ​ന്നു പേ​ർ​കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    കൊ​ല ആ​സൂ​ത്രി​ത​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട്
    murder case
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ടു​പ്പി, ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ഡ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന എ.​കെ.​എം.​എ​സ് സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ഉ​ട​മ സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്ന സെ​യ്ഫി​ന്റെ (52) കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. നേ​ര​ത്തേ മൂ​ന്നു പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ആ​സൂ​ത്രി​ത കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​വു​ന്ന സൂ​ച​ന​യെ​ന്ന് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഹ​രി​റാം ശ​ങ്ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷെ​രീ​ഫ് (37), അ​ബ്ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ (43), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ ഖാ​ൻ (27) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​നു​മു​മ്പ് ഫൈ​സ​ൽ ഖാ​ൻ സൈ​ഫു​ദ്ദീ​നെ മ​ണി​പ്പാ​ലി​ലെ ത​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ട​വൂ​രി​ലെ മ​റ്റൊ​രു വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കാ​റി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​സ്.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റു ര​ണ്ടു പ്ര​തി​ക​ളും ഇ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ​ൽ​മാ​ർ നാ​ഗ​ബ​ന​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ക​യ​റി​യ​പ്പോ​ൾ, മൂ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് വ​ടി​ക​ളും വാ​ളു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ക്ര​മി​ച്ച് സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി. സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​ടു​പ്പി, ഹി​രി​യ​ഡ്ക പൊ​ലീ​സ് സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ തെ​രു​വു​ഗു​ണ്ട​ക​ളൂ​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​യാ​ളാ​ണ്.

    ര​ണ്ടു കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 18ൽ ​അ​ധി​കം ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ൾ ഇ​യാ​ളു​ടെ പേ​രി​ലു​ണ്ട്. വ്യ​ക്തി​വൈ​രാ​ഗ്യം മൂ​ല​മാ​ണോ മ​റ്റാ​രു​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും പ്രേ​ര​ണ​യാ​ൽ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണോ എ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചോ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ അ​വ​രെ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത​താ​ണോ എ​ന്ന​റി​യാ​നും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:newsmangloreMurederPoliceArrest
    News Summary - Three more people arrested in connection with the murder of bus service owner Saifuddin.
