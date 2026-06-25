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    Metro
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 3:22 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 3:22 PM IST

    മൂന്നംഗ കുടുംബത്തിന്റെ കൂട്ട മരണം; ആത്മഹത്യ പ്രേരണക്ക് യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

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    വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​ല്ലാ​സ് ര​ക്ഷി​ത​യെ ശ​ല്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു
    മൂന്നംഗ കുടുംബത്തിന്റെ കൂട്ട മരണം; ആത്മഹത്യ പ്രേരണക്ക് യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
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    മൈ​സൂ​രു: ടി. ​ന​ര​സി​പൂ​ർ ഹാ​ലെ കെ​മ്പ​യ്യാ​ന​ഹു​ണ്ടി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നു പേ​ർ വി​ഷം അ​ക​ത്തു​ചെ​ന്ന് മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്രേ​ര​ണാ​ക്കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി യു​വാ​വി​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​തേ ഗ്രാ​മ​വാ​സി​യാ​യ സി.​എം. ഉ​ല്ലാ​സ് ഗൗ​ഡ​യാ​ണ് (27) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    കെ​മ്പ​യ്യ​ന​ഹു​ണ്ടി മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ൽ പു​തു​താ​യി പ​ണി​ത വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് വി. ​ശി​വ​ണ്ണ (54), ഭാ​ര്യ നാ​ഗ​ര​ത്ന (44), മ​ക​ൾ ര​ക്ഷി​ത (22) എ​ന്നി​വ​രെ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ കു​റി​പ്പി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഉ​ല്ലാ​സാ​ണ് കൂ​ട്ട മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ധ​ർ​മ്മേ​ന്ദ്ര പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​ല്ലാ​സ് ര​ക്ഷി​ത​യെ ശ​ല്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​റ്റൊ​രു യു​വാ​വു​മാ​യു​ള്ള ര​ക്ഷി​ത​യു​ടെ വി​വാ​ഹം നി​ശ്ച​യി​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ക്ഷി​ത​യും താ​നും ഒ​രു​മി​ച്ചു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ ഉ​ല്ലാ​സ് പ്ര​തി​ശ്രു​ത വ​ര​ന് അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വാ​ഹം മു​ട​ങ്ങി. ഇ​താ​ണ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്ന് ഹെ​തു​വെ​ന്ന് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:DeathsSuicideCrime
    News Summary - Three-member family’s mass death; youth arrested for abetment to suicide
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