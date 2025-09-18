Begin typing your search above and press return to search.
    മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്നു ല​ക്ഷം ക​വ​ർ​ന്നു

    മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്നു ല​ക്ഷം ക​വ​ർ​ന്നു
    സ​ദാ​ന​ന്ദ ഗൗ​ഡ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​വി. സ​ദാ​ന​ന്ദ ഗൗ​ഡ​യു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്ത് മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ ക​വ​ർ​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ 75ാം ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ർ.​എം.​വി എ​ക്സ്റ്റ​ൻ​ഷ​നി​ലെ ബി.​ബി.​എം.​പി പാ​ർ​ക്കി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​നു​മോ​ദ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം ഗൗ​ഡ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണി​ത്. 75 സി​വി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ത​ന്റെ മൂ​ന്ന് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും ഓ​രോ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം മൂ​ന്നു ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​താ​യും ഗൗ​ഡ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.എ​ച്ച്.​ഡി.​എ​ഫ്‌.​സി, എ​സ്‌.​ബി.‌​ഐ, ആ​ക്സി​സ് ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടേ​താ​ണ് ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ. യു.​പി.​ഐ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ഗൗ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞു.

