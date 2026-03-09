Begin typing your search above and press return to search.
    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം എ​ച്ച്ഐ​വി ബാ​ധി​ത​ർ, പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 4700 പു​തി​യ കേ​സു​ക​ൾ

    ദേ​ശീ​യ ശ​രാ​ശ​രി​യേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണി​ത്
    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം എ​ച്ച്ഐ​വി ബാ​ധി​ത​ർ, പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 4700 പു​തി​യ കേ​സു​ക​ൾ
    ഡോ.​രാ​കേ​ഷ് ഗു​പ്ത

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ എ​ച്ച്ഐ​വി​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ എ​ണ്ണം ദേ​ശീ​യ ശ​രാ​ശ​രി​യേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നാ​ഷ​ണ​ൽ എ​യ്ഡ്‌​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'സു​ര​ക്ഷ സ​ങ്ക​ൽ​പ് 'ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ആ​രോ​ഗ്യ കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഡീ. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും നാ​ഷ​ണ​ൽ എ​യ്ഡ്‌​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ ഡോ. ​രാ​കേ​ഷ് ഗു​പ്ത വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണി​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ഉ​യ​ർ​ന്ന എ​ച്ച്ഐ​വി ആ​ഘാ​ത​വും അ​ണു​ബാ​ധ നി​ര​ക്കു​മു​ള്ള 219 മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ ജി​ല്ല​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ണു​ബാ​ധ​യു​ടെ നി​ര​ക്ക്, വ്യാ​പ​നം, രോ​ഗ​ഭാ​രം, ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണി​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ എ​ച്ച്ഐ​വി സ്ഥി​തി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ച്ച്ഐ​വി വ്യാ​പ​നം 0.44ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് ഇ​ത് ദേ​ശീ​യ ശ​രാ​ശ​രി​യാ​യ 0.2ശ​ത​മാ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 2.91 ല​ക്ഷം എ​ച്ച്ഐ​വി ബാ​ധി​ത​രു​ണ്ട്. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഏ​ക​ദേ​ശം 4700 പു​തി​യ എ​ച്ച്ഐ​വി കേ​സു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 31 ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഈ ​ദൗ​ത്യം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും 27 ജി​ല്ല​ക​ളെ ഉ​യ​ർ​ന്ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. കാ​ർ​വാ​ർ, ഉ​ഡു​പ്പി, കൊ​പ്പ​ൽ, മാ​ണ്ഡ്യ എ​ന്നി​വ ആ​ദ്യ ല​ക്ഷ്യം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ റാ​യ്ച്ചൂ​ർ, ചാ​മ​രാ​ജ​ന​ഗ​ർ ജി​ല്ല​ക​ൾ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ല​ക്ഷ്യം നേ​ടി.

    ഗ​ർ​ഭ​സ്ഥ ശി​ശു​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ണു​ബാ​ധ പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ജി​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യ ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ജി​ല്ലാ ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കി​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ലെ സം​ഘ​ടി​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും എ​ച്ച്ഐ​വി മു​ക്ത ല​ക്ഷ്യം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് ഡോ. ​രാ​കേ​ഷ് ഗു​പ്ത ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    .ജി​ല്ലാ ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ, അ​ഡീ. ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് എ​ച്ച്ഐ​വി നി​യ​ന്ത്ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി നാ​ക്കോ ടീം ​ല​ളി​ത​മാ​യ ഗൈ​ഡ്ബു​ക്ക് മാ​നു​വ​ലു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കെ​എ​സ്എ​പി​എ​സ് സം​സ്ഥാ​ന ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ​ത്മ ബ​സ​വ​ന്ത​പ്പ, വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജി​ല്ലാ​ത​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, നാ​ഗ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

