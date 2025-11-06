Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 7:09 AM IST

    കൊ​റി​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് വാ​ഹ​ന​വും കാ​റും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് മൂ​ന്നു​മ​ര​ണം

    കൊ​റി​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് വാ​ഹ​ന​വും കാ​റും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് മൂ​ന്നു​മ​ര​ണം
    കൊ​റി​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് വാ​ഹ​ന​വും കാ​റും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ടം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഭാ​ൽ​കി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ നീ​ല​മാ​ണ്ടി​യി​ൽ കൊ​റി​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ കാ​റി​ടി​ച്ച് മൂ​ന്നു പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യ തെ​ല​ങ്കാ​ന സം​ഗ​റെ​ഡ്ഡി ജി​ല്ല​യി​ലെ നാ​രാ​യ​ൺ​ഖേ​ഡ് താ​ലൂ​ക്കി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന രാ​ച്ച​പ്പ (57), ന​വീ​ൻ (30), നാ​ഗ​രാ​ജ് (38) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ല​ബു​റ​ഗി ജി​ല്ല​യി​ലെ ദ​ത്താ​ത്രേ​യ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴ​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം.

    അ​ഞ്ച് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി വ​ന്ന കാ​ർ ഹം​നാ​ബാ​ദ് വ​ഴി ബി​ദ​ർ-​ക​ല​ബു​റ​ഗി ഹൈ​വേ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​യു​ക​യും കൊ​റി​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ബൊ​ലേ​റോ വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നു​പേ​ർ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചു. കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റ് ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കും ബൊ​ലേ​റോ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇ​വ​ർ ബി​ദ​റി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

