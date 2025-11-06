കൊറിയർ സർവിസ് വാഹനവും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്നുമരണംtext_fields
ബംഗളൂരു: ഭാൽകി താലൂക്കിലെ നീലമാണ്ടിയിൽ കൊറിയർ സർവിസ് നടത്തുന്ന വാഹനത്തിൽ കാറിടിച്ച് മൂന്നു പേർ മരിച്ചു. കാർ യാത്രക്കാരായ തെലങ്കാന സംഗറെഡ്ഡി ജില്ലയിലെ നാരായൺഖേഡ് താലൂക്കിൽ താമസിക്കുന്ന രാച്ചപ്പ (57), നവീൻ (30), നാഗരാജ് (38) എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കലബുറഗി ജില്ലയിലെ ദത്താത്രേയ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർഥന കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് അപകടം.
അഞ്ച് യാത്രക്കാരുമായി വന്ന കാർ ഹംനാബാദ് വഴി ബിദർ-കലബുറഗി ഹൈവേയിലേക്ക് തിരിയുകയും കൊറിയർ സർവിസ് നടത്തുന്ന ബൊലേറോ വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയുമായിരുന്നു. മൂന്നുപേർ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് രണ്ടുപേർക്കും ബൊലേറോ ഡ്രൈവർക്കും പരിക്കേറ്റു. ഇവർ ബിദറിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
