Madhyamam
    date_range 29 Sept 2025 7:57 AM IST
    date_range 29 Sept 2025 7:57 AM IST

    സ്വകാര്യ ബ​സ് ഉ​ട​മ​യെ വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ന്ന കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    Those arrested in the murder case
    കൊ​ല​പാ​ത​ക​ക്കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​ർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​ൽ​പെ-​കൊ​ട​വൂ​രി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള സ​ൽ​മ​റി​ൽ എ.​കെ.​എം.​എ​സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് ഉ​ട​മ​യും തെ​രു​വു​ഗു​ണ്ട​യു​മാ​യ സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ അ​ത്രാ​ടി എ​ന്ന സെ​യ്ഫി​നെ പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ൽ വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ന്ന കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രെ മാ​ൽ​പെ പൊ​ലീ​സ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    ഉ​ടു​പ്പി​യി​ലെ മി​ഷ​ൻ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ ഖാ​ൻ (27), ഉ​ടു​പ്പി കാ​ര​മ്പ​ള്ളി ജ​ന​ത കോ​ള​നി​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷെ​രീ​ഫ് (37), സൂ​റ​ത്ത്ക​ൽ കൃ​ഷ്ണ​പു​ര​യി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നാ​യ അ​ദ്ദു എ​ന്ന അ​ബ്ദു​ഷു​ക്കൂ​ർ (43) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം മ​ണി​പ്പാ​ൽ കെ.​എം.​സി ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നു​ശേ​ഷം കു​ടും​ബം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​ണി​പ്പാ​ലി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ത്രാ​ടി മ​സ്ജി​ദ് ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി.

