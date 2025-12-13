Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    മോ​ദി​ക്കെ​തി​രെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി വി​ഡി​യോ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    മോ​ദി​ക്കെ​തി​രെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി വി​ഡി​യോ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ഫ​ഹ​ദ്, ബ​ഷീ​ൽ, സ​മീ​ർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്കെ​തി​രെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​ക​ര​മാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ വി​ഡി​യോ റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്ത് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് മൂ​ന്നു​പേ​രെ കു​ട​ക് മ​ടി​ക്കേ​രി ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. റാ​ണി​പേ​ട്ടി​ലെ എം.​ഇ. ഫ​ഹ​ദ്, ത്യാ​ഗ​രാ​ജ കോ​ള​നി​യി​ലെ എം.​എ​ച്ച്. ബ​ഷീ​ൽ, എം.​എ. സ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ബി.​ജെ.​പി കു​ട​ക് ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി. മൂ​ന്നു​പേ​രും മ​ടി​ക്കേ​രി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് ഡി​പ്പോ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ സു​ബൈ​റി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ‘കൂ​ർ​ഗ് സ്‌​പൈ​സ​സ്’ എ​ന്ന ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വൈ​റ​ലാ​യ വി​ഡി​യോ​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി രാ​ജ്യ​ത്തെ റോ​ഡ്, റെ​യി​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ത്തെ​ന്നും ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളെ​യും മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ​യും ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ൻ.​ആ​ർ.​സി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ക​ര​വും അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ആ​ക്ഷേ​പ​ക​ര​വു​മാ​യ ഭാ​ഷ​യാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്.

    ക​ട​യി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച വി​ഡി​യോ പൊ​തു​ജ​ന​സ​മാ​ധാ​നം ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന ശി​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ അ​പ്പ​ച്ചു ര​ഞ്ജ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി മ​ടി​ക്കേ​രി യൂ​നി​റ്റ് ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി സ​ർ​ക്കി​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി.

    News Summary - Three arrested for circulating video defaming Modi
