വൈവാഹിക പരസ്യ മറവിൽ ഭീഷണി; 42.97 ലക്ഷം തട്ടിയെടുത്തുtext_fields
മംഗളൂരു: മാട്രിമോണിയൽ ആപ്പ് വഴി പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് 42.97 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേരെ ഉഡുപ്പി സിറ്റി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ബംഗളൂരു ബസവേശ്വര് നഗറിലെ പേയിങ് ഗെസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ബൈന്ദൂര് താലൂക്കിലെ മയ്യടി ഗ്രാമത്തിലെ യാദ്താരെ സ്വദേശി എച്ച്.നാഗരത്ന (42), ബംഗളൂരു മജസ്റ്റിക്കിനടുത്ത ലോഡ്ജില് താമസിച്ചിരുന്ന കാര്ക്കള താലൂക്കിലെ മിയ്യാരു സ്വദേശി ഹേമന്ത് (41) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഉഡുപ്പിയിലെ നിർമാൻ മൾട്ടിപർപ്പസ് സൗഹാർദ സഹകരണ സൊസൈറ്റിയിലെ ജീവനക്കാരനായ കെ.പ്രദീപിന്റെ പരാതിയിലാണ് നടപടി. 2023 അവസാനമോ 2024 ന്റെ തുടക്കത്തിലോ കന്നട ജോഡി മാട്രിമോണിയൽ ആപ്പ് വഴിയാണ് പ്രദീപ് നാഗരത്നയെ പരിചയപ്പെട്ടതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
ബംഗളൂരുവിലെ ബസവേശ്വർ നഗറിലെ എസ്. കാദംബി വിദ്യാകേന്ദ്രത്തിലെ കന്നട അധ്യാപികയാണെന്ന് അവർ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്തു. സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രദീപ് വിവാഹാഭ്യർഥന നിരസിച്ചു. ഫോൺ കാളുകളിലൂടെയും സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയും നാഗരത്ന തന്നെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് തുടർന്നതായും ആദ്യം തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചർച്ച ചെയ്തതായും പിന്നീട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഗഡുക്കളായി പണം കൈപ്പറ്റിയതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. 2024 ജനുവരി മുതൽ 2026 ജനുവരി വരെ നാഗരത്ന സഹപ്രവർത്തകൻ ഹേമന്ത് കർക്കേര, കസിൻ പ്രമോദ്, മൂത്ത സഹോദരി രേണുക എന്നിവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മൊത്തം 42,97,350 രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. പ്രദീപ് പണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നോട് അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വ്യാജമായി ആരോപിച്ച് നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജയിലിലടക്കുമെന്നും നാഗരത്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.