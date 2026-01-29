Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Jan 2026 9:30 AM IST
    29 Jan 2026 9:30 AM IST

    തി​പ്പ​സാ​ന്ദ്ര ഫ്ര​ണ്ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​മാ​സ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    തി​പ്പ​സാ​ന്ദ്ര ഫ്ര​ണ്ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​മാ​സ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    തി​പ്പ​സാ​ന്ദ്ര ഫ്ര​ണ്ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​മാ​സ സെ​മി​നാ​റി​ല്‍ ഡോ. ​ശ​ങ്ക​ര​ൻ മ​ണി​പ്പു​ഴ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: തി​പ്പ​സാ​ന്ദ്ര ഫ്ര​ണ്ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​കൃ​തി​ചി​കി​ത്സ: രീ​തി​ശാ​സ്ത്ര​വും കാ​ര്യ​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​മാ​സ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​നു​ഷ്യ​രും മ​റ്റ് ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളും ജീ​വ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ത​ത്വ​ങ്ങ​ള​നു​സ​രി​ച്ച് നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​യും ജീ​വ​ശാ​സ്ത്ര ത​ത്വ​ങ്ങ​ള​നു​സ​രി​ച്ചു് ജീ​വ​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    അ​നു​കൂ​ല ചു​റ്റു​പാ​ടി​ൽ ഈ ​ജീ​വ​പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ രീ​തി​യി​ലും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യ ചു​റ്റു​പാ​ടി​ൽ ഇ​വ അ​സാ​ധാ​ര​ണ രീ​തി​യി​ലും ആ​യി​രി​ക്കും. അ​സാ​ധാ​ര​ണ ജീ​വ​ൽ​പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും. ഇ​വ പൊ​തു​വേ വി​ഷ സ​ങ്ക​ല​നം​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​രീ​ര​കോ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​റാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത എ​ല്ലാ വ​സ്തു​ക്ക​ളും ജീ​വ ശ​രീ​ര​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം വി​ഷ​പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ൾ (ഫോ​റി​ൻ മെ​റ്റീ​രി​യ​ല്‍) ആ​ണെ​ന്ന് ഡോ. ​ശ​ങ്ക​ര​ൻ മ​ണി​പ്പു​ഴ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​കൃ​തി​ചി​കി​ത്സ: രീ​തി​ശാ​സ്ത്ര​വും കാ​ര്യ​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പു​ഷ്പ കാ​നാ​ട് ച​ർ​ച്ച ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പി. ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ആ​ർ.​വി. പി​ള്ള , ഉ​മേ​ഷ് ശ​ർ​മ, ബ​ല​രാ​മ​ൻ, പൊ​ന്ന​മ്മ ദാ​സ്, ക​ല്പ​ന പ്ര​ദീ​പ്, രോ​ഹി​ണി ന​മ്പ്യാ​ർ, മീ​ന റെ​ഡ്ഡി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പി.​പി. പ്ര​ദീ​പ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

