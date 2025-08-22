Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightതി​രി​ച്ച​റി​യാ​ത്ത...
    Metro
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 9:33 AM IST

    തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ത്ത മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ക്കി​ട്ട് സം​സ്ക​രി​ച്ചു -തി​മ​റോ​ഡി

    text_fields
    bookmark_border
    തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ത്ത മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ക്കി​ട്ട് സം​സ്ക​രി​ച്ചു -തി​മ​റോ​ഡി
    cancel

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ജ​സ്റ്റി​സ് ഫോ​ർ സൗ​ജ​ന്യ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി​യും ഗി​രീ​ഷ് മ​ട്ടെ​ന്ന​വ​റും 2010ൽ ​ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ത്ത മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ക​രി​ച്ച​തി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു. 2010 ഏ​പ്രി​ൽ ഏ​ഴി​ന് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പൊ​ലീ​സ് ഔ​ട്ട്‌​പോ​സ്റ്റ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​താ​യി പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ശ​വ​സം​സ്‌​കാ​ര കു​റി​പ്പി​ലും ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​ണ​മ​ട​ച്ച ര​സീ​തി​ലും ര​ണ്ട് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്‌​ക​രി​ച്ച​താ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്, ഒ​ന്ന് കൊ​ല​പാ​ത​ക​​ക്കേ​സാ​യും മ​റ്റൊ​ന്ന് അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ര​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​ര​വു​മാ​ണ്.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പൊ​ലീ​സ് ഔ​ട്ട്‌​പോ​സ്റ്റ് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ത്ത സ്ത്രീ ​മൃ​ത​ദേ​ഹം സം​സ്‌​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​താ​യി ശ​വ​സം​സ്‌​കാ​ര കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഐ.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​ൻ 302 (കൊ​ല​പാ​ത​കം), 201(തെ​ളി​വ് ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ൽ) എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ റാ​ങ്കി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഔ​ട്ട്‌​പോ​സ്റ്റ് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ​യാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളി​ൽ സം​സ്‌​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കേ​ണ്ട പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി​യു​ടെ സീ​ലോ അം​ഗീ​കാ​ര​മോ അ​തി​ൽ ഇ​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ക്ഷേ​ത്ര​പ​രി​സ​ര​ത്തു​ള്ള ശ​രാ​വ​തി ലോ​ഡ്ജി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് സ്ത്രീ​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് നോ​ട്ടീ​സി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ഇ​ര​യു​ടെ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ല്ല. രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ളും കാ​ണാം. പൊ​ലീ​സ് കു​റി​പ്പി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം ദ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ര​സീ​തി​ൽ സം​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള പ​ണം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ട് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് വി​ര​ൽ ചൂ​ണ്ടു​ന്ന​ത്.

    കൊ​ല​പാ​ത​ക​ക്കേ​സാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത അ​ജ്ഞാ​ത സ്ത്രീ​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​വും സി.​ആ​ർ.​പി.​സി സെ​ക്ഷ​ൻ 174 (ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്) പ്ര​കാ​രം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത അ​ജ്ഞാ​ത പു​രു​ഷ​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​വും കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം 2010 ഏ​പ്രി​ൽ ഏ​ഴി​ന് അ​തേ ദി​വ​സം ത​ന്നെ സം​സ്ക​രി​ച്ചെ​ന്നും അ​വ​ർ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ചു. തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ത്ത മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​മെ​ങ്കി​ലും മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ തി​ടു​ക്ക​ത്തി​ൽ സം​സ്ക​രി​ച്ച​തെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഈ ​രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന എ​സ്‌.​ഐ.​ടി, ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പൊ​ലീ​സ്, ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ക്ഷേ​ത്ര മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​നെ​യും ശ​രാ​വ​തി ലോ​ഡ്ജ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല: യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ സ​മീ​റി​ന് മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ സ​മീ​ർ എം.​ഡി​ക്ക് മം​ഗ​ളൂ​രു കോ​ട​തി മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ജൂ​ൺ 12ന് ​പൊ​ലീ​സ് സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, സ​മീ​ർ എം.​ഡി മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം തേ​ടി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19ന് ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ശേ​ഷം കോ​ട​തി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Hindu Jagaran Vedimetro newsDharmasthala MurderMahesh Shetty Thimarody
    News Summary - thimarody about dharmasthala murder
    Similar News
    Next Story
    X