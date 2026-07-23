കോവിഡ് വർധനയിൽ പരിഭ്രാന്തി വേണ്ട, ജാഗ്രത മതി -മന്ത്രി ഖാദർtext_fields
മംഗളൂരു: കോവിഡ് 19 കേസുകളുടെ വർധനവിൽ പരിഭ്രാന്തരാകരുതെന്നും അതേസമയം ജാഗ്രത പാലിക്കാനും അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കാനും പൊതുജനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായും കർണാടക ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രി യു.ടി. ഖാദർ പറഞ്ഞു.
ബാർകൂറിലെ വിവിധ മതകേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുന്നു മന്ത്രി. മഴക്കാലം സാധാരണയായി വൈറൽ പനി, മലേറിയ, ഡെങ്കിപ്പനി, എച്ച് 1എൻ1 തുടങ്ങിയ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ വർധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആളുകൾ സ്വമേധയാ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
അവർ തങ്ങളുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം, സുരക്ഷിതമായ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. പരിശോധനകൾ വർധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിലരിൽ കോവിഡ് 19 പോസിറ്റിവ് ആകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും അത്തരം കേസുകൾ അനാവശ്യമായ ഭയം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും ഖാദർ പറഞ്ഞു.
ചില വൈറസുകൾ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രതിരോധശേഷി കുറവുള്ള ആളുകളെയാണ് അവ പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വൈറസിനെ ഭയപ്പെടുന്നതിനുപകരം നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്.
ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം പാലിക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി സ്വീകരിക്കാനും നല്ല ശുചിത്വം പാലിക്കാനും മന്ത്രി ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു. പകർച്ചവ്യാധികളെ നേരിടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും സജ്ജമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആവശ്യമുള്ളിടത്തെല്ലാം വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സ്ക്രീനിങും പരിശോധനാ നടപടികളും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഡെങ്കി വാക്സിന് കേന്ദ്രം അംഗീകാരം നൽകിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ വികസനം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിനകം തന്നെ പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഖാദർ പറഞ്ഞു.
വാക്സിൻ ആവശ്യമാണോ എന്നും ആരോഗ്യത്തിൽ അതിന്റെ സാധ്യമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇപ്പോഴും അവലോകനം ചെയ്തുവരികയാണ്. വിശദമായ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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