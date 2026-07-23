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    Metro
    Posted On
    date_range 23 July 2026 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 23 July 2026 9:08 AM IST

    കോ​വി​ഡ് വ​ർ​ധ​ന​യി​ൽ പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി വേ​ണ്ട, ജാ​ഗ്ര​ത മ​തി -മ​ന്ത്രി ഖാ​ദ​ർ

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    കോ​വി​ഡ് വ​ർ​ധ​ന​യി​ൽ പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി വേ​ണ്ട, ജാ​ഗ്ര​ത മ​തി -മ​ന്ത്രി ഖാ​ദ​ർ
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    മം​ഗ​ളൂ​രു: കോ​വി​ഡ് 19 കേ​സു​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​വി​ൽ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​ക​രു​തെ​ന്നും അ​തേ​സ​മ​യം ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​നും അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​രോ​ഗ്യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​രോ​ഗ്യ കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി യു.​ടി. ഖാ​ദ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബാ​ർ​കൂ​റി​ലെ വി​വി​ധ മ​ത​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു മ​ന്ത്രി. മ​ഴ​ക്കാ​ലം സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി വൈ​റ​ൽ പ​നി, മ​ലേ​റി​യ, ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി, എ​ച്ച് 1എ​ൻ1 തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ആ​ളു​ക​ൾ സ്വ​മേ​ധ​യാ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം.

    അ​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശീ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധാ​ലു​വാ​യി​രി​ക്ക​ണം, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചി​ല​രി​ൽ കോ​വി​ഡ് 19 പോ​സി​റ്റി​വ് ആ​കു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ൾ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭ​യം ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ഖാ​ദ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചി​ല വൈ​റ​സു​ക​ൾ പ​രി​സ്ഥി​തി​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി കു​റ​വു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളെ​യാ​ണ് അ​വ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ വൈ​റ​സി​നെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം ന​മ്മു​ടെ രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മം പാ​ലി​ക്കാ​നും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും ന​ല്ല ശു​ചി​ത്വം പാ​ലി​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രി ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ചു. പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ളി​ട​ത്തെ​ല്ലാം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്‌​ക്രീ​നി​ങും പ​രി​ശോ​ധ​നാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഡെ​ങ്കി വാ​ക്സി​ന് കേ​ന്ദ്രം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​വി​ക​സ​നം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഖാ​ദ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​ക്സി​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണോ എ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ അ​തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ഴും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. വി​ശ​ദ​മാ​യ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:KarnatakaHealth MinisterdiseasesCovid 19
    News Summary - There should be no panic over the increase in Covid
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