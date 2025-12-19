Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 7:43 AM IST

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 2,000 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​സ് ഗ​താ​ഗ​ത​മി​ല്ല

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 2,000 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​സ് ഗ​താ​ഗ​ത​മി​ല്ല
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ബ​സ് യാ​ത്ര ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 2,000ത്തോ​ളം ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും സ​ർ​ക്കാ​ർ ബ​സ് സ​ർ​വി​സ്​ ഇ​ല്ല. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി, എ​ൻ.​ഡ​ബ്ല്യു.​കെ.​ആ​ർ.​ടി.​സി, കെ.​കെ.​ആ​ർ.​ടി.​സി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന 1,983 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ബ​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത്.

    സ്വ​കാ​ര്യ​ബ​സ് സ​ര്‍വി​സു​ക​ളു​ടെ ആ​ധി​പ​ത്യം കാ​ര​ണം ബ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും ബ​സു​ക​ൾ ഓ​ടി​ക്കാ​ൻ ശ​രി​യാ​യ റോ​ഡു​ക​ളി​ല്ല എ​ന്നു​മാ​ണ് ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ന്യാ​യീ​ക​ര​ണം. ബ​സു​ക​ളു​ടെ ക്ഷാ​മ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി ത​ന്നെ തു​റ​ന്നു സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു. 17 ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് റോ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ (കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി)​യു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള 1,892 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​സ് സ​ർ​വി​സ്​ ഇ​ല്ല. 21,748 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ 20,090 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​വ ബ​സ് സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. 234 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹെ​വി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ റോ​ഡു​ക​ളി​ല്ല എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക് സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ബാ​ക്കി​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളാ​ണ് സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക റോ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 45 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​സ് സ​ർ​വി​സി​ല്ല. ആ​റ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ 4,610 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 4,565 എ​ണ്ണ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മേ ബ​സ് സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ളൂ. ക​ല്യാ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക റോ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഏ​ക​ദേ​ശം 46 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് ഇ​ല്ല. 5,283 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ 5,237 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ബ​സ് സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ളൂ. ബ​സ് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ റോ​ഡു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ പ​ല ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ബ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് പ​റ​ഞ്ഞു.

