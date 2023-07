cancel camera_alt പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബംഗളൂരു: ബംഗളൂരു നഗരത്തിൽ സ്​ഫോടനത്തിന്​ പദ്ധതിയിട്ട തീവ്രവാദികളെന്ന്​ സംശയിക്കുന്ന അഞ്ചുപേരെ അറസ്​റ്റ്​ ചെയ്​തതായി ബംഗളൂരു സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്​ (സി.സി.ബി) അറിയിച്ചു. സെയ്​ദ്​ സുഹൈൽ, ഉമർ, സാഹിദ്​, മുദസിർ, ഫൈസൽ​ എന്നിവരാണ്​ പിടിയിലായത്​. രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന്​ സി.സി.ബി സംഘം ഹെബ്ബാളിലെ സുൽത്താൻ പാളയയിൽ പ്രതികൾ കഴിയുന്ന വീട്​ കണ്ടെത്തി പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഏഴ്​ നാടൻ തോക്കുകൾ, 45 റൗണ്ട്​ തിരകൾ, വാക്കി ടോക്കി സെറ്റ്​, കത്തി, 12 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, രേഖകൾ തുടങ്ങിയവ പിടിച്ചെടുത്തു. 2017ൽ ആർ.ടി നഗറിൽ നടന്ന കൊലപാതകത്തിലെ മുഖ്യപ്രതിയും ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത്​ കഴിയുന്നയാളുമായ ജുനൈദ്​ അഹമ്മദിന്റെ (29) നിർദേശമനുസരിച്ച്​ ബംഗളൂരുവിൽ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനായിരുന്നു ഇവർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതെന്നാണ്​പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. കൊലപാതകം, ചന്ദനക്കടത്ത്​, കവർച്ച ശ്രമം തുടങ്ങിയ കേസുകളിൽ മൂന്നു തവണ അറസ്​റ്റിലായയാളാണ്​ ജുനൈദ്​ അഹമ്മദ്​. 2017ലെ കൊലപാതക കേസിൽ ജുനൈദും ഇപ്പോൾ അറസ്​റ്റിലായ അഞ്ചുപേരും തടവുശിക്ഷ അനുഭവി​ച്ചിരുന്നു. 2008ലെ ബംഗളൂരു സ്​ഫോടനക്കേസ്​ പ്രതി കണ്ണൂർ സ്വദേശി തടിയൻറവിട നസീറുമായി പരപ്പന അഗ്രഹാര ജയിലിൽവെച്ച്​ പ്രതികൾ കണ്ടുമുട്ടിയെന്നും നസീർ ഇവരെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക്​ വഴിതിരിച്ചുവി​ട്ടെന്നും ബംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ്​ കമീഷണർ ബി. ദയാനന്ദ പറഞ്ഞു. ഇവർക്ക്​ തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ലശ്​കറെ ത്വയ്യിബയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ്​​ സംശയം​. പ്രതികൾക്ക്​ ഫണ്ട്​ ലഭിച്ചതു സംബന്ധിച്ച്​ വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അക്കാര്യം അന്വേഷിച്ചുവരുകയാണെന്നും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുമെന്നും കമീഷണർ പറഞ്ഞു. ​കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പൊലീസ്​ 15 ദിവസത്തെ കസ്​റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി. പരപ്പന ജയിലിൽ കഴിയുന്ന നസീറിനെയും ഈ കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കസ്​റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയേക്കും. Show Full Article

News Summary -

There is a plan for an explosion in Bengaluru; Five people are under arrest