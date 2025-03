cancel camera_alt ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​വി​ധാ​യ​ക​രാ​യ ഫാ​സി​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ചാ​ന്‍ ഹോ​ലീ, സ​ന്തോ​ഷ് മ​ദ, ന​ട​ൻ ശ​ര​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലേ​തു​പോ​ലെ മി​ക​ച്ച ര​ച​ന​ക​ള്‍ ക​ന്ന​ട​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ന​ടി​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ ര​മ്യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ‘സി​നി​മ​യി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ള്‍’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. ത​ന്നെ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വീ​ണ്ടും തി​ര​ശ്ശീ​ല​യി​ല്‍ കാ​ണാ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ചി​ന്താ​ഗ​തി വ​ള​രെ​യ​ധി​കം പു​രോ​ഗ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ണ്ടൊ​ക്കെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല്‍ അ​തോ​ടു​കൂ​ടി ആ ​ന​ടി​യു​ടെ ക​രി​യ​ര്‍ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വെ​പ്പ്. ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ക​രീ​ന ക​പൂ​ര്‍, ജ്യോ​തി​ക എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സി​നി​മ​ക​ള്‍ ആ ​ധാ​ര​ണ തി​രു​ത്തു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ഇ​പ്പോ​ഴും തു​ല്യ വേ​ത​നം എ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​ഴ​യ നി​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചെ​റി​യ മാ​റ്റം വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു പ​ടം വി​ജ​യി​ച്ചാ​ല്‍ നാ​യ​ക​ന് അ​ടു​ത്ത പ​ട​ത്തി​ല്‍ 15 ഇ​ര​ട്ടി​യാ​വും പ്ര​തി​ഫ​ലം ല​ഭി​ക്കു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​യി​ക​ക്ക് അ​ഞ്ചി​ര​ട്ടി​യേ പ്ര​തി​ഫ​ലം ല​ഭി​ക്കൂ​വെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സി​നി​മാ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ര്‍ പ്രീ​ത ജ​യ​റാം, സം​വി​ധാ​യി​ക ന​ന്ദി​നി റെ​ഡ്ഡി എ​ന്നി​വ​രും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക ല​ത ശ്രീ​നി​വാ​സ് മോ​ഡ​റേ​റ്റ​ര്‍ ആ​യി​രു​ന്നു. സ്ത്രീ​ക​ള്‍ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ​ക​ള്‍ ഇ​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും പ്രേ​ക്ഷ​ക​രി​ല്‍ 70 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പു​രു​ഷ​ന്മാ​ര്‍ ആ​ണ്. സ്ത്രീ ​പ്രേ​ക്ഷ​ക​ര്‍കൂ​ടി ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ സ്ത്രീ ​സി​നി​മ​ക​ള്‍ വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യാ​യ ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ’​യു​ടെ സം​വി​ധാ​യ​ക​ന്‍ ഫാ​സി​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ‘വാ​ട്ട​ര്‍ ലി​ലീ​സ്’ സം​വി​ധാ​യ​ക​ന്‍ ചാ​ന്‍ ഹോ ​ലീ, ‘പി​താ​യ്’ സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യ​ക​ന്‍ സ​ന്തോ​ഷ് മ​ദ, ന​ട​ൻ ശ​ര​ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മൂ​ന്നു സി​നി​മ​ക​ളി​ലും കേ​ന്ദ്ര ക​ഥാ​പാ​ത്രം സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ്. ഋ​തു​മ​തി​ക​ളാ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ദു​ര​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് വി​ര​ൽ ചൂ​ണ്ടു​ന്ന പി​താ​യി​യും കു​ടും​ബി​നി​യാ​യ ഫാ​ത്തി​മ​യു​ടെ ആ​കു​ല​ത​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ തി​ര​ശ്ശീ​ല​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യ ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ’​യും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​റം ന​ൽ​ക്കാ​ൻ കൊ​റി​യ​യി​ലേ​ക്ക് അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​യാ​യി വ​ന്ന ര​ണ്ടു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന വാ​ട്ട​ര്‍ ലി​ലീ​സും പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​മി​ക്കു​ന്നു. മേ​ള​യു​ടെ ഏ​ഴാം ദി​ന​മാ​യ ഇ​ന്ന് ഫാ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ’, സൂ​ര​ജ് ടോ​മി​ന്റെ ‘വി​ശേ​ഷം’, ഇ​ന്ദു ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ ‘അ​പ്പു​റം’ എ​ന്നീ മ​ല​യാ​ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ജ​യ​ൻ ചെ​റി​യാ​ന്റെ ‘ദ​മ്മാം’ കൊ​ങ്ക​ണി ചി​ത്ര​വു​മ​ട​ക്കം ഒ​രു​പി​ടി മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ണ്ടാ​കും. ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള​യി​ൽ ഇ​ന്ന് സ്ക്രീ​ൻ ഒ​ന്ന്: ജൂ​ലി​യാ​ന റോ​ജാ​സി​ന്റെ ‘സി​ദാ​ദെ കാ​മ്പൊ’ -5.00, ഗു​രു ദ​ത്തി​ന്റെ ‘കാ​ഗ​സ് കെ ​ഫൂ​ൽ’ -7.20

സ്ക്രീ​ൻ ര​ണ്ട്: സം​വി​ധാ​യ​ക​രു​മാ​യു​ള്ള സം​വാ​ദം 1.00 ‘ന​വി’ -2.00, ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം -4.10, എ​റി​ക് ലം​ഹി​നി​യു​ടെ ‘ബ്രീ​തി​ങ് അ​ണ്ട​ർ വാ​ട്ട​ർ’ -7.10

സ്ക്രീ​ൻ മൂ​ന്ന്: സാ​റ ഫ്രൈ​ഡ് ലാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ‘ഫെ​മി​ലി​യ​ർ ട​ച്ച്’ -9.15, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സി​നി​മ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലെ അ​വ​ര​സ​ര​ങ്ങ​ളും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​വാ​ദം -2.30, സെ​മി​നാ​റും സ​ത്യ ജി​ത് റോ​യ് സ്മാ​ര​ക അ​വാ​ർ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന​വും -4.00, ‘എ ​ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം എ​ബൗ ട്ട് ​ലൗ’ -6.10, ‘മൈ ​ഫ്ര​ണ്ട് ആ​ൻ ദെ​ലി’ -8.00

സ്ക്രീ​ൻ നാ​ല്: ‘റി​കെ റ​ൽ’ -9.45, യാ​സ്മി​ൻ സം​ദേ​ര​ലി​യു​ടെ ‘സ​മി​യ’ -12.00, ‘ആ​ൽ​ജി​യേ​ഴ്‌​സ്’ -2.10, റോ​ബ​ർ​ട്ട് ഗ്വാ​ഡി ഗു​ജി​യ​ന്റെ ‘സ്റ്റീ​ലി​ങ് എ​ഞ്ച​ൽ’ -4.10, ‘യൂ​നി വേ​ഴ്‌​സ​ൽ ലാം​ഗ്വേ​ജ് ’ -6.20, ‘ദ ​ടൈ​സ് ദാ​റ്റ് ബൈ​ൻ​ഡ് അ​സ്’ -8.20

സ്ക്രീ​ൻ അ​ഞ്ച്: ‘ആ​ർ​ക്കാ​ഡി​യ’ -10.00, ‘പൂ​ജ സി​ർ’ -2.30, ‘ദ ​ഗേ​ൾ വി​ത്ത് ദ ​നീ​ഡി​ൽ’ -5.00, പെ​ഡ്രോ അ​ൽ​മൊ​ഡോ​വ​റി​ന്റെ ‘ദ ​റൂം നെ​ക്സ് റ്റ് ​ഡോ​ർ’ -7.30

സ്ക്രീ​ൻ ആ​റ്: സ​മി​ക് റോ​യ് ചൗ​ധ​രി​യു​ടെ ‘ബി ​ലൈ​ൻ’ -10.20, സൂ​ര​ജ് ടോ​മി​ന്റെ ‘വി​ശേ​ഷം’ -12.20, ഇ​ന്ദു ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ ‘അ​പ്പു​റം’ -3.15, പി. ​ല​ങ്കേ​ഷി​ന്റെ ‘പ​ല്ല​വി’ -5.10, മാ​രി സെ​ൽ​വ രാ​ജി​ന്റെ ‘വാ​ഴൈ’ -7.40

സ്ക്രീ​ൻ ഏ​ഴ്: ‘മെ​ഷേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​ർ ദ ​ഫ്യൂ​ണ​റ​ൽ’ -10.10, ‘അ​ർ​മാ​ൻ​ഡ് ’ -1.00, ‘ക്യു​ക ബി​ഫോ​ർ സ​മ്മേ​ഴ്‌​സ് എ​ൻ​ഡ്’ -3.30, ‘വേ​വ്സ്’ -5.45, ‘ ഐ ​അം സ്റ്റി​ൽ ഹി​യ​ർ’ -8.20

സ്ക്രീ​ൻ എ​ട്ട്: ‘സി​മാ​സ് സോ​ങ് ’ -10.10, ‘ദ​സ് ക​ത്ത് ’ -12.20, ‘ദി ​പാ​ര​ഡൈ​സ് ഓ​ഫ് ത്രോ ​ൺ ’ -3.10, ‘ഹു ​ദു ഐ ​ബി ലോ​ങ്‌​സ് ടു ’ -5.50, ‘​ഹാ​പ്പി ഹോ​ളി​ഡേ​യ്സ് ’ -8.10

സ്ക്രീ​ൻ ഒ​മ്പ​ത് : ‘ദി ​ആ​ന്റി​ക്’ - 10.05, ‘ഡീ​ൽ അ​റ്റ് ദി ​ബോ​ർ​ഡ​ർ’ -12.45, ഫാ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ’ - 3.00, ജ​യ​ൻ ചെ​റി​യാ​ന്റെ ‘ദ​മ്മാം’ -5.30,

സ്ക്രീ​ൻ 10 : ദ ​ഡോ​ഗ് തീ​ഫ് ’ -9.45,’ പെ​യി​ങ് ഫോ​ർ ഇ​റ്റ് ’ -11.45, ‘ബെ​താ​നി​യ’ -1.30, ‘യ​ങ് ഹാ​ർ​ട്ട് ’ - 3.50,’ ബ്ലാ​ക്ക് ഡോ​ഗ് ’ -7.50

സ്ക്രീ​ൻ 11: ‘ മാ​യ മൃ​ഗ​യ ’ -10.15, ‘യു ​ഐ’ -12.30, ‘നി​കി’ -3.20, ‘ ശാ​ന്തി നി​കേ​ത​ൻ’ -5.30, ‘ദ ​വി​ല്ലേ​ജ് നെ​ക്‌​സ്റ് റ്റു ​പാ​ര​ഡൈ​സ് ’ -8.15

ഡോ. ​രാ​ജ് കു​മാ​ർ ഭ​വ​നി​ൽ ‘മൈ ​ഹീ​റോ ’ -3.00, ‘വെ​ങ്ക്യ’ -6.00നും ​സു​ചി​ത്ര ഫി​ലിം സൊ​സൈ​റ്റി​യി ൽ ‘​ചി​ല്ലി ചി​ക്ക​ൻ’ രാ​വി​ലെ 11.00നും ‘​ഇ​ൻ ദ ​ബെ​ല്ലി ഓ​ഫ് ടൈ​ഗ​ർ ’ -3.00, റെ​ഡ് പാ​ത്ത് -6.00നും ​പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. Show Full Article

