Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightന​ട​ൻ ദ​ർ​ശ​​ന്റെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 11:36 AM IST

    ന​ട​ൻ ദ​ർ​ശ​​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ മോ​ഷ​ണം; മൂ​ന്നു​ ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    Darshan Tugudeepa
    cancel
    camera_alt

    ദർശൻ തുഗുദീപ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: രേ​ണു​കാ​സ്വാ​മി കൊ​ല​ക്കേ​സി​ൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ​ കഴി​യു​ന്ന ന​ട​ൻ ദ​ർ​ശ​​ന്റെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. ഭാ​ര്യ വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ബം​ഗ​ളൂ​രു ഹൊ​സ​കെ​രെ​ഹ​ള്ളി പ്ര​സ്റ്റീ​ജ് അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷം രൂ​പ കാ​ണാ​താ​യെ​ന്ന് വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ​പോ​യി തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ പ​ണം കാ​ണാ​നി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. വീ​ട്ടി​ലെ ജോ​ലി​ക്കാ​രെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും തു​മ്പൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. അ​പ്പാ​ർ​ട്മെൻറ്​ മാ​നേ​ജ​ർ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ ചെ​ന്ന​മ്മ​ന​കെ​രെ അ​ച്ചു​കാ​ട്ടു പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ദ​ർ​ശ​ന് ഹൈ​കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ച ജാ​മ്യം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ണ്ടും പ​ര​പ്പ​ന അ​ഗ്ര​ഹാ​ര സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:theftBengaluru Newsmoney theftActor Darshan
    News Summary - Theft at actor Darshan's house; 3 lakh loss reported
    Similar News
    Next Story
    X